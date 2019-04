Le pagelle del Crystal Palace - Milivojevic non basta, difesa da rivedere

Risultato finale: Crystal Palace-Manchester City 1-3

© foto di Insidefoto/Image Sport

Guaita 5 - Prende tre sberle, nonostante ciò si mette anche in mostra con qualche intervento interessante.

Bissaka 5.5 - Nel primo tempo un paio di interventi provvidenziali, ma alla lunga subisce la pressione di un attacco super come quello del City.

Kelly 4.5 - Gara da dimenticare, contiene male e rischia anche l'autogol nella ripresa.

Dann 5 - Va vicino al gol con un colpo di testa insidioso. Nelle retrovie qualche lacuna di troppo.

Aanholt 5 - Travolto dagli attaccanti avversari, non ne viene fuori in una sfida da dimenticare.

McArthur 5.5 - Prova a far girare il pallone ed apparecchiare per i compagni, nella ripresa cala vistosamente. (Dall'86' Sako sv).

Milivojevic 6 - Tiene in piedi i suoi con un gran gol, di fatto è l'ultimo ad arrendersi.

Schlupp sv - Si fa male nella prima parte di gara, costretto ad uscire. (Dal 23' Kouyatè 5.5 - Ha un buon impatto sul match, bravo a coprire gli spazi nella prima parte. Nella ripresa aiuta in proiezione offensiva).

Townsend 5 - Non trova gli spazi giusti per colpire, incatenato dai difensori avversari. (Dall'80' Meyer sv).

Benteke 5.5 - Ha un paio di occasioni che non riesce a sfruttare, spazi troppo risicati per cercare di colpire.

Zaha 5 - Troppo nervoso, in un paio di occasioni si ritrova in discussioni accese con gli avversari. Il rendimento non è al top.