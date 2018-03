Le pagelle del Crystal Palace - Tomkins il migliore, Kelly un disastro

Risultato finale: Chelsea-Crystal Palace 2-1

Hennessey 5 - Ci mette nel suo sul raddoppio del Chelsea.

Wan-Bissaka 6.5 - Non male il suo approccio alla gara, non sfigura nel duello con Marcos Alonso.

Kelly 4.5 - Ci si accorge che non è la sua serata quando devia con il tacco nella propria rete il tiro di Willian dalla media distanza. Fa ancora peggio in occasione del raddoppio ospite, quando firma l’autogol dopo un pasticcio in collaborazione con Hennessey.

Tomkins 7 - Se non fosse per lui, il passivo al ’90 potrebbe essere ancora più amaro. Compie almeno due interventi di grandissimo spessore.

Van Aanholt 6.5 - Decide di rimanere in campo nonostante un fastidio muscolare accusato nel primo tempo e timbra nel finale di match il gol della bandiera.

Townsend 5.5 - Tenta qualche guizzo nella prima parte del match, alla lunga scompare dal match quando l’ago della bilancia pende inesorabilmente verso il Chelsea. (Dall’81’ Lee SV.)

Milivojevic 5.5 - Non incide come vorrebbe nel cuore del campo e finisce per essere assorbito dal pressing avversario.

McArthur 6 - Ha qualità e prova a metterla al servizio della squadra, ma sono pochi i palloni che i centrocampisti del Chelsea gli concedono.

Schlupp 5.5 - Tenta la giocata in verticale in qualche circostanza per velocizzare il gioco, ma la precisione non lo accompagna questo pomeriggio. (Dal 75’ Riedewald SV.)

Sorloth 5.5 - Con un pizzico di fortuna si ritrova fra i piedi la chance per riaprire il match ad inizio ripresa, ma sbatte contro il palo.

Benteke 5 - Praticamente nullo il suo apporto in fase offensiva, viene sostituito da Hodgson a fine primo tempo. (Dal 46’ Zaha 6 – Ha sicuramente una marcia in più rispetto al suo compagno. )