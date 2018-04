Le pagelle del Cska Mosca - Bene Nababkin, difesa incerta

Risultato finale: Cska Mosca-Arsenal 2-2

© foto di Federico De Luca

Akinfeev 6 - Poco può sulle reti avversarie, per il resto fa buona guardia.

A. Berezutskiy 5.5 - Qualche errore qua e là. Fatica non poco a gestire le scorribande avversarie nella seconda parte di gara.

V. Berezeutskiy 5.5 - Bene per più di un'ora, in difficoltà nel finale.

Ignashevich 5.5 - Usa il fisico, ma non sempre fa la cosa giusta e Lacazette, per lunghi tratti, è un fantasma.

Nababkin 6.5 - Gara giudiziosa, senza tanti fronzoli. Tiene bene la posizione e segna anche il gol che illude i suoi.

Golovin 6.5 - Gioca un match gagliardo, quantità e qualità in mediana. Profilo da seguire.

Bistrovic 5.5 - Tocca tanti palloni in mezzo al campo, non sempre è lucido in alcuni frangenti, sbaglia un po' troppo. (Dal 72' Natcho s.v.- )

Dzagoev s.v. Si fa male dopo pochi minuti, stringe i denti, ma non basta. (Dal 38' Vitinho 5.5 - Spezzone di gara a buon ritmo)

Kuchaev 6 - Partita discreta, a corrente alternata. Meglio nella prima parte, rispetto ai secondi 45'.

Musa 5.5 - Con generosità spinge in avanti, sfiora il gol, si integra bene con i compagni. Cala vistosamente nella ripresa.

Chalov 6.5 - Trova il gol con un bel piatto sinistro. Lotta fino alla fine. (Dal 83' Milanov s.v. )