Le pagelle del Cska Mosca - Golovin apre le danze, Wernbloom le chiude

Risultato finale: Lione-Cska Mosca 2-3

© foto di Federico Gaetano

Akinfeev 6.5 - Può nulla sulle due reti subite e anzi è spesso utile in chiusura, evitando pericoli. Diversi interventi degni di nota.

Berezutski 5.5 - Rischia di risultare protagonista in negativo quando si fa sorprendere alle spalle da Diaz per il 3-2. Per sua fortuna, sarà un errore innocuo.

Berezutski 6 - Appena un tempo in campo, qualche difficoltà su Diaz e anche diverse buone chiusure. Dal 46’ Schennikov 5.5 - Non ha un grande impatto sul match, dopo pochi minuti Ferri gli sfugge sulla sinistra per il cross che vale il momentaneo pareggio.

Ignashevich 6 - Concentrato e attento in marcatura, utile anche nel giro palla quando c’è da ripartire dalle retrovie.

Nababkin 6.5 - Spinta costante sulla corsia destra, supera spesso la metà campo ed è preciso l’assist per la rete di Musa.

Dzagoev 6.5 - Ispirato tra le linee, gioca tanti palloni e apparecchia per il vantaggio siglato da Golovin. Dal 90' Gordyushenko sv.

Natcho 6 - Fa girare la sfera e dunque i compagni, ci prova anche – senza fortuna – con qualche tiro dalla distanza.

Golovin 6.5 - Sblocca l’incontro con un bel gol, utile e fondamentale. Sempre nel vivo della manovra.

Kuchaev 6.5 - Lavora bene sulla corsia mancina, aiuta la difesa senza disdegnare sortite offensive. Sua il preciso assist per la rete del tris di Wernbloom.

Wernbloom 7 - Tanto movimento senza palla, ma il gol non arriva. Lo trova a metà ripresa, con un bel sinistro a giro, ed è fondamentale.

Musa 7 - Spaccata vincente in area con la quale realizza il fondamentale gol del 2-1, quello che – di fatto – acuisce la convinzione di farcela. Sarà proprio così. Dal 74' Vitinho sv.