Le pagelle del Cska Mosca - Golovin pennella, difesa da incubo

Risultato finale: Arsenal-Cska Mosca 4-1

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Akinfeev 5.5 - Limita il passivo che poteva essere più pesante, ma quattro gol sono pur sempre pesanti.

A. Berezutski 5 - In difficoltà se preso in velocità. Non tiene sugli attaccanti avversari.

Ignashevich 5 - Prova a salvare la situazione in alcune circostanze, ma non convince in diverse situazioni.

V. Berezutski 5 - In ritardo in diverse chiusure, rischia in più di un'occasione.

Kuchaev 5.5 - Non sempre è incisivo in avanti, da rivedere, invece, in quella difensiva.

Golovin 6.5 - Uno dei profili più interessanti del calcio russo. Il gol su punizione a Londra lo ricorderà per tutta la vita.

Natcho 5.5 - Non è sempre lucido e fatica non poco a contrastare gli attaccanti avversari. (Dal 74' Milanov 5.5 - La musica non cambia, entra in campo ormai a risultato deciso.)

Dzagoev 5.5 - Un paio di sortite e poco più. Prestazione opaca. (Dal 65' Vitinho 5.5 - Non trova spazio per concludere a rete.)

Schennikov 5.5 - Sbaglia una buona chance nella ripresa, esatto ritratto di una gara molto al di sotto del suo standard.

Musa 6 - Prestazione volenterosa, mglio nel primo tempo rispetto alla ripresa, ma si mangia una buona occasione dopo bel movimento. (Dal 83' Khosonov s.v. )

Wernbloom 5.5 - Sfiora il gol in più di un'occasione, ma non è fortunato.