Le pagelle del Debrecen - Si salvano Varga e Garba, disastro Pavkovics

Risultato finale: Debrecen-Torino 1-4

© foto di Federico De Luca

Nagy 6 - Prova a tenere in vita il Debrecen ma non basta, qualche parata di buona fattura per l'estremo difensore ungherese. Per il resto deve subire incolpevolmente le quattro reti granata.

Kusnyir 5 - Un salvataggio sulla linea che vale praticamente un gol ma ne concede un altro al Torino, tiene in gioco prima Ansaldi e poi si perde il taglio di Armando Izzo. Bocciato come tutto il reparto arretrato ungherese.

Szatmari 5,5 - Conferma le buone impressioni dell'andata ma non basta per placare la spinta granata, qualche chiusura interessante in avvio ma comincia a sciogliersi come tutto il pacchetto difensivo con il passare dei minuti.

Pavkovics 4,5 - Sicuramente il peggiore in campo per la formazione di casa, da censura il movimento che concede il mancino a Zaza. Errore che sblocca la partita, non riesce mai a prendere le misure all'ex attaccante del Sassuolo.

Ferenczi 5 - Anche lui non si salva nel naufragio difensivo del Debrecen, chiamato a contenere un ispirato De Silvestri che riesce a farsi sempre spazio lungo la corsia di destra.

Szecsi 5,5 - Inizio abbastanza timido per l'esterno ungherese, relativamente poco chiamato in causa dai compagni. Alza il livello di rendimento nella ripresa ma non basta per strappare la sufficienza.

Haris 6 - Il più combattivo nel centrocampo di casa, duella con Meité in diverse occasioni procurando anche l'ammonizione dell'ex Monaco. Da un suo pallone riconquistato nasce l'azione del gol del Debrecen.

Tozser 5 - L'ex Genoa è anche il capitano del Debrecen, probabilmente tra i primi ad alzare bandiera bianca. Diversi suggerimenti errati in mezzo al campo, ha l'occasione su azione di corner ma spara altissimo da ottima posizione.

Trujic 6 - Rispetto alla gara d'andata viene dirottato lungo la corsia mancina, scelta sbagliata almeno per un tempo. Cambia passo nella ripresa, va ad un passo dal gol ma trova la super risposta di Sirigu. (Dal 90' Csosz sv).

Varga 6,5 - Senza alcun dubbio l'uomo in più di questo Debrecen, si piazza tra le linee e crea parecchi problemi alla difesa del Torino. Le azioni più pericolose partono dal suo mancino pennellando anche l'assist per Garba. (Dal 63' Zsori 6 - Buon impatto con la sfida ma non basta per evitare la sconfitta).

Garba 6,5 - Abbastanza nervoso per tutto il corso della partita, combatte a denti stretti con N'Koulou e va vicino al gol nel primo tempo tempo. Non sbaglia nella ripresa quando viene pescato alla perfezione dal traversone di Varga. (Dal 80' Adeniji sv).