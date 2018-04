Le pagelle del Depor - Adrian trascinatore, Lucas incontenibile

Risultato finale: Depor-Malaga 3-2

© foto di J.M.Colomo

Ruben 6 - Nel primo tempo non viene quasi mai chiamato in causa dagli attaccanti avversari, ma non può nulla quando Guilherme spedisce il pallone nella propria porta. Incolpevole anche sul gol di Rolan nella ripresa.

Juanfran 5.5 - Spinge poco e, quando si porta nella metà campo avversaria, sbaglia quasi tutto. In fase difensiva, invece, duella ad armi pari contro Castro.

Sidnei 6 - Molto attivo questa sera, gioca quasi sempre in anticipo su Rolan ed En-Nesyri. Si rende pericoloso anche nell’area di rigore del Malaga.

Albentosa 5.5 - Sicuro con il pallone tra i piedi quando c’è da dare il via alla manovra. Si prende qualche rischio contro En-Nesyri e soprattutto perde di vista Rolan in occasione del 2-2.

Navarro 5.5 - Dietro non rischia granché contro Success, riesce quasi sempre a tamponarlo e fermarlo. Ci si aspettava qualcosina di più nella metà campo avversaria.

Muntari 5.5 - Dà sostanza in mezzo al campo e ferma sul nascere diverse ripartenze avversarie. Dopo il cartellino giallo gioca un po’ con il freno a mano tirato, spesso lasciando andare gli avversari. (Dal 46’ Borges 6 - Ha un buon impatto con la partita: aggiunge qualità, conquista tanti falli e fa salire la squadra.)

Guilherme 6 - Sfortunato quando batte il proprio portiere nel tentativo si anticipare Diego Rolan. Unica macchia di una partita in cui mette in campo tutte le sue qualità. Nella ripresa, inoltre, colpisce un palo.

Mosquera 6 - Un po’ sottotono in fase d’impostazione: si schiaccia sulla linea dei difensori e viene sempre pressato alto dagli attaccanti avversari. Meglio nella ripresa, quando serve anche il pallone del 2-1 ad Adrian. (Dall’80’ Valle 7 - Impatto devastante col match: prima serve a Perez il pallone del possibile 3-2, poi Adrian sfrutta la sua giocata per realizzare il tris.)

Colak 6.5 - Si muove molto tra le linee, cercando sempre l’imbucata per i compagni di squadra: a volte ci riesce, in altre circostanze meno. Nella ripresa entra nel vivo del gioco con un paio di giocate deliziose. (Dall’86’ Andone s.v.)

Adrian 8 - Anche lui, come Colak, si muove molto per non dare punti di riferimento ai difensori avversari. Dà imprevedibilità sulla trequarti avversaria e nella ripresa prima firma il momentaneo 2-1, poi il definitivo 3-2: una doppietta che rilancia il Depor in ottica salvezza.

Lucas Perez 7 - Sblocca il match, procurandosi e realizzando il calcio di rigore al 6’. Crea sempre scompiglio nella retroguardia avversaria, imprendibile per Miquel e Luis Hernandez.