Le pagelle del Depor - Lucas Perez ci prova, bene Guilherme

Risultato finale: Leganes-Deportivo La Coruna 0-0

© foto di Federico Gaetano

Ruben 6.5 - Nel primo tempo compie un paio di ottimi interventi e nella ripresa tiene alto il livello dell'attenzione non facendosi sorprendere.

Juanfran 6 - Spinge meno rispetto al solito, limitandosi prevalentemente a svolgere compiti difensivi. Rischia poco quanto nulla contro Amrabat.

Schar 7 - Un muro insuperabile: ogni pallone che arriva dalle sue parti viene calamitato, tende sempre ad anticipare e sovrastare gli avversari. Prova sontuosa.

Albentosa 6.5 - Anche lui, probabilmente vedendo il compagno, si carica e svolge un’ottima fase difensiva a livello di copertura degli spazi: contro Guerrero ha quasi vita facile.

Luisinho 5.5 - Si dà da fare e su questo non c’è dubbio. In fase difensiva contiene dignitosamente El Zhar, ma quando c’è da impostare fa enormemente fatica: sbaglia sempre l’ultima giocata.

Guilherme 6.5 - Fa tutto lui nel settore centrale del campo: recupera un sacco di palloni e, allo stesso tempo, riesce a ribaltare con rapidità il fronte d’attacco. Giganteggia.

Mosquera 5.5 - Alcune giocate da calciatore importante, altre piuttosto rivedibili. Non riesce a prendere per mano la squadra in mezzo al campo. (Dal 56’ Valverde 6 - Aggiunge qualità in mezzo al campo per la seconda parte del secondo tempo.)

Borges 5.5 - Un po’ sottotono rispetto al solito, non riesce a dare equilibrio in mezzo al campo. Corre a vuoto e perde quasi tutti i duelli con Gabriel. (Dal 78’ Andone s.v.)

Colak 5.5 - Fa bene entrambe le fasi di gioco, si muove bene senza pallone tra i piedi e, quando può, duetta alla grande con Lucas Perez. Nella ripresa cala vertiginosamente. (Dal 70’ Valle 5.5 - Ha oltre venti minuti per provare ad incidere, ma non ci riesce.)

Adrian 6 - Prova sempre a fare da raccordo tra centrocampo ed attacco, senza dare punti di riferimento ai difensori avversari. Dà qualità ed imprevedibilità sulla trequarti.

Lucas Perez 6.5 - Si muove tanto e crea occasioni da rete a ripetizione: sulla sua strada, però, trova uno strepitoso Cuellar, capace di neutralizzargli tutti i tiri a botta sicura.