Le pagelle del Deportivo La Coruna - Bene tutti, Adrian sugli scudi

Athletic Bilbao-Deportivo La Coruna 2-3

Ruben 6,5 - Se il Deportivo riesce a portare a casa tre punti gran parte del merito è sua. Incolpevole sui due gol subiti, poi sale in cattedra nell'ultimo quarto d'ora con tre grandi parate.

Juanfran 6 - Dietro riesce a non concedere spazi all'Athletic Bilbao, gioca una partita fatta di tutta intensità.

Albentosa 6 - Nel primo tempo deve fare ben poco, nella ripresa marca a uomo Aduriz e non gli concede mezzo centimetro.

Schar 6,5 - Partita di personalità, a volte si prende anche la responsabilità di avviare la manovra da dietro. Unico neo in occasione del gol di Raul Garcia.

Luisinho 6 - Lavora bene sia in fase difensiva che in fase di spinta, anche se a volte ha dei passaggi a vuoto.

Krohn-Delhi 6 - Partita senza infamia e senza lode, gioca sufficientemente in mezzo al campo aiutando particolarmente in fase difensiva. dal 77' Navarro SV -

Mosquera 6,5 - Riesce a dare qualità alla manovra del Deportivo, smista tanti palloni utili per i suoi compagni di squadra.

Borges 6 - Tanto lavoro oscuro che spesso non si vede, ma è fondamentale per portare a casa i tre punti.

Emre Colak 6 - Partita di sostanza, prova a dare quantità e qualità alla manovra del Deportivo anche se non ci sono grossi sussulti. dal 58' Valverde 6 - Il giovane di proprietà del Real Madrid riesce a dare nuova linfa al centrocampo galiziano.

Adrian Lopez 7 - Due gol in quindici minuti. Questo basta per riassumere la sua ottima partita. Poi è costretto ad uscire dal campo per qualche problema fisico. dal 46' Borja Valle 6,5 - Entra e firma subito il match con la rete del tris con un gol da vero bomber.

Perez 7 - Gioca un po' punta e un po' esterno, fa sempre la differenza. Nella ripresa è devastante quando si ritrova a tu per tu con De Marcos.