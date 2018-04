Le pagelle del Deportivo - Perez ci prova, Adrian delude

Risultato finale: Atletico-Deportivo 1-0

© foto di Luca Gambuti/Image Sport

Martinez 6 - Cade solo su rigore. Per il resto prova lodevole.

Juanfran 6 - Qualche scricchiolio, ma prova sostanzialmente solida.

Albentosa 5.5 - Prova a salvare la situazione in alcune circostanze, ma non convince in diverse situazioni.

Sidnei 6.5 - Buona prova in mezzo, sbroglia diverse situazioni pericolose e tiene testa ai forti attaccanti dell'Atletico.

Luisinho 6 - Primo tempo complicato, ma non molla. Poca spinta in avanti, ma non ci sbavature degne di nota.

Guilherme 6 - Gran primo tempo, sempre nel vivo dell'azione. Cala nella ripresa.

Muntari 5.5 - Non c'è il cambio di passo. Può e deve prendere in mano la squadra, ma non ci riesce.

Mosquera 5.5 - Un paio di sortite e poco più. Causa il rigore trasformato da Gameiro. Prestazione insufficiente.

Lucas Perez 6.5 - Corre, pressa, sempre presente al centrocampo nelle azioni d'attacco. Non molla fino alla fine.

Emre Colak 5.5 - Prestazione volenterosa, ma non arrivano tanti palloni giocabili. (Dal 77' Bakkali 6 - Sfiora il gol.)

Adrian Lopez 5 - Pochi guizzi, non lascia il segno sul match. (Dal 82' Andone s.v. - ).