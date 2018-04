Le pagelle del Dijon - Sliti da applausi, male la difesa

Perde 5-2 la squadra di Dall'Oglio rimasta in partita fino alla metà del secondo tempo contro il Lione.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Reynet 5 - Può far poco sul tiro ravvicinato di Depay che vale l’1-0 degli ospiti, ma con il passare dei minuti si rende sempre più protagonista con una serie di parate incredibili, soprattutto su Fekir, che tengono in piedi la gara fino all'inizio della ripresa quando poi il Lione dilaga.

Rosier 5,5 - A destra non sale mai e perde sempre i duelli con Mendy che arriva spesso sul fondo e più volte al tiro. Non viene supportato da Kwon in fase di ripiegamento.

Varrault 5 – Depay gli scappa alle spalle in occasione del primo gol e sul movimento degli attaccanti del Lione sembra leggere le azioni sempre con una frazione di ritardo. E’ costretto a uscire per infortunio. (dal 45’ Yambere 5 - Fatica come il suo collega sugli strappi continui dei centravanti ospiti. Entrare a freddo non lo aiuta).

Djilobodji 5 – Fekir capisce che può saltarlo nell’uno contro uno e ne approfitta per tutta la gara. Tanti gli errori anche in fase di possesso.

Haddadi 5 – Rafael è una vera spina nel fianco e da una sua dormita nasce l’assist per l’1-0 di Depay. Dopo la prima mezz’ora di assedio Lione prova ad affacciarsi in avanti, ma sbaglia quasi sempre l'ultimo passaggio.

Marie 5 – Non garantisce filtro alla difesa e i centrocampisti della squadra di Genesio riescono quasi sempre a sorprenderlo tra le linee. Prestazione da dimenticare.

Amalfitano 5,5 – Non raddoppia mai sul portatore di palla e quando imposta lo fa in maniera imprecisa e frettolosa. Migliora leggermente a inizio ripresa ma è troppo discontinuo all’interno della stessa partita.

Kwon 5,5 – Degli uomini offensivi di Dall’Oglio è il meno pericoloso, non creando mai superiorità numerica nella metà campo avversaria. Viene anche ammonito per simulazione.

Sliti 7 - Trova il gol del pari dopo una grande giocata personale e nella ripresa tiene accesa la partita con la doppietta che riapre nuovamente la gara. E' l'unico a provarci fino alla fine. (dall'85' Massouema - s.v.)

Sammaritano 6 – Suo l’unico squillo nei primi venti minuti di gioco, ma di fronte trova uno straordinario Lopes. E' il primo a suonare la carica, ma perde di efficacia con il passare dei minuti. (dall'87' Ciafik - s.v.)

Said 6 – Non arrivano palloni giocabili nel primo tempo, ma è buono il movimento a portare via l’uomo in occasione del pareggio di Sliti.