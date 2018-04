Le pagelle del Foggia - Deli il migliore in campo, Calabresi convince

Risultato finale: Foggia-Ascoli 3-0

© foto di Giuseppe Scialla

Guarna 6.5 - Praticamente inoperoso nella prima frazione di gioco, non viene mai chiamato in causa dagli attaccanti avversari. Ad inizio secondo tempo sporca i guantoni, deviando sopra la traversa una conclusione di Monachello.

Calabresi 7 - Elegante col pallone tra i piedi, ha il suo ben da fare anche in fase d’impostazione e se la cava alla stragrande. Stroppa gli dà fiducia, lui ripaga.

Camporese 6.5 - Ormai è un pilastro della retroguardia rossonera, non sbaglia un intervento. Sempre preciso nei movimenti e chirurgico nelle chiusure.

Loiacono 7 - Anche lui, come ai due compagni di difesa, gioca una partita attenta ed in cui rischia poco quanto nulla. Non perde mai di vista Varela e nel secondo tempo segna il gol del 3-0.

Zambelli 6.5 - Molto propositivo sulla corsia di destra, fa avanti e indietro senza mai rifiatare. Un motorino instancabile, una continua spina nel fianco della difesa bianconera.

Agazzi 7 - Ha libertà di movimento in mezzo al campo ed offre sempre opportunità interessanti dalla trequarti in giù ai compagni di squadra. Mette lo zampino nell’azione che porta all’azione dell’1-0.

Greco 6.5 - Si posiziona in cabina di regia e gioca una buona partita anche in fase di recupero, sbarrando tutti gli sbocchi per vie centrali agli avversari. (Dal 77’ Scaglia s.v.)

Deli 8 - Rompe il ghiaccio con la rete che sblocca l’incontro, mettendolo in discesa per la propria squadra. Dà qualità e quantità in mezzo al campo, sempre al posto giusto nel momento giusto. Nella ripresa si procura un rigore (fallito da Mazzeo).

Kragl 7 - Alla pari di Zambelli, ma sulla corsia opposta, garantisce una spinta continua sulla fascia. Non è preciso nei cross, ma è comunque una costante di questo Foggia. Nella ripresa firma l’assist per il tris di Loiacono.

Nicastro 6.5 - E’ in forma e si vede: sempre nel vivo del gioco, apre varchi per l’inserimento dei compagni e sfiora più volte la gioia personale. (Dal 73’ Beretta 6 - Nei pochi minuti in cui è in campo, prova a lasciare il segno.)

Mazzeo 7 - Si muove negli spazi, attacca la profondità e fa salire la squadra. Non dà punti di riferimento e, tanto per cambiare, segna la rete che mette i rossoneri a distanza di sicurezza dall’Ascoli già prima dell’intervallo. Nella ripresa sbaglia il rigore, ma viene immediatamente dimenticato grazie al tris di Loiacono. (Dal 73’ Duhamel 6 - Entra a gara praticamente già chiusa e non ha grandi occasioni per farsi notare.)