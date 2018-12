Le pagelle del Foggia - Galano ci prova, Gori poco brillante

Risultato finale: Perugia-Foggia 3-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bizzarri 5 - Diversi interventi importanti, ma si lascia infilare quando anche la sua difesa lo abbandona.

Zambelli 6 - Si spinge in avanti e mette dentro anche qualche cross interessante.

Tonucci 5.5 - Mette in campo tanta fisicità, ma soffre la velocità degli attaccanti avversari.

Loiacono 5 - Anche lui non riesce a contrastare la manovra avversaria in velocità.

Ranieri 5.5 - Gara incolore, non riesce a mettersi in mostra in maniera concreta.

Rubin 5.5 - Allarga il gioco ma non trova il modo di costruire per i compagni. (Dal 74' Kragl sv).

Busellato 5.5 - Nel primo tempo prova a creare per i compagni che non sfruttano.

Agnelli 5 - Prova ad alzare la diga a centrocampo ma pecca nel supporto alla difesa.

Gori 5.5 - Non particolarmente brillante, nel primo tempo non è preciso ed incorna fuori. (Dal 68' Mazzeo sv).

Galano 6 - Il più pericoloso dei suoi, ci prova anche da fuori ma non ha fortuna.

Cicerelli 5 - Nel primo tempo si muove tanto e tenta anche la conclusione, si spegne nella ripresa. (Dal 57' Chiaretti 5 - Entra in campo troppo nervoso, e rischia anche di farsi buttare fuori).