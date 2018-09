Le pagelle del Foggia - Galano mattatore. Camporese leader

Risultato finale: Benevento-Foggia 1-3

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bizzarri 6 - Difende coscienziosamente i pali della porta rossonera risultando incolpevole in occasione del gol subito.

Loiacono 6 - Disputa una prestazione diligente non commettendo sbavature sul piano difensivo.

Camporese 7,5 - Comanda la retroguardia rossonera realizzando, con uno splendido colpo di testa in terzo tempo, la rete del 2-1.

Martinelli 6,5 - Pattuglia attentamente la zona di competenza esibendosi in diverse chiusure difensive degne di nota.

Zambelli 6,5 - Corre generosamente lungo la fascia destra servendo svariati cross interessanti.

Busellato 6 - Interpreta dinamicamente il ruolo di mezzala badando più a difendere che ad attaccare (dal 56' Agnelli 6,5 - Sostituisce Busellato conferendo le giuste geometrie alla mediana di Grassadonia).

Carraro 6,5 - Gestisce un cospicuo numero di palloni distribuendo il gioco con grandissimo raziocinio.

Deli 7 - Confeziona l'assist del 3-1 rossonero abbinando quantità e qualità lungo la mediana rossonera.

Kragl 7,5 - Percorre regolarmente la corsia di sinistra realizzando, direttamente da calcio di punizione, la rete dell'1-1 (dal 63' Ranieri 6,5 - Subentra a Kragl giocando con grande attenzione difensiva lungo l'out di sinistra).

Galano 8 - Regala lampi della sua classe rendendosi protagonista di un gol, il cinquantesimo in Serie B, ed un assist (dall'89' Chiaretti sv - Prende il posto di Galano non riuscendo, per questioni di tempo, a farsi valutare adeguatamente).

Mazzeo 5,5 - Fatica ad entrare correttamente in partita non creando grossi pericoli alla difesa giallorossa.