Le pagelle del Foggia - Iemmello a segno, Galano impreciso

Risultato finale: Foggia-Venezia 1-1

© foto di Federico Antonellis/Foggia Calcio

Bizzarri 6.5 - Salva tutto nel finale su Domizzi. Poco può sul gol di Vrioni. Prestazione positiva.

Martinelli 6 - Tiene bene la posizione, ma spinge poco in avanti. Bloccato dietro non commette errori.

Camporese 6.5 - Personalità da vendere, di testa le prende tutte. Abile a guidare il reparto.

Ranieri 6.5 - Si integra bene con il compagno. Buona scelta di tempo in più di un intervento.

Rubin 6 - Sale di tono con il passare dei minuti. Buon primo tempo, più a sprazzi nella ripresa.

Gerbo 6.5 - Ci prova, ma non sempre è lucido nelle occasioni chiave. L'impegno, però, non manca.

Carraro 6.5 - Energia da vendere, tanti palloni recuperati. Una prestazione di sostanza.

Deli 5 - Pochi palloni recuperati, tanti sbagliati in fase di appoggio alla manovra. Ritmo compassato. Prestazione incolore. (Da 46' Cicerelli 6- Non è uno spezzone di gara straripante, ma dà il suo contributo.)

Galano 5.5 - Non è sempre lucido al momento del tiro. Tende a strafare, non riesce a lasciare il segno. (Dal 72' Busellato 6 - Ordinato in marcatura.)

Iemmello 6.5 - Va a segno dopo tanti mesi di digiuno. Sfiora anche il gol, ma il palo gli dice di no. Meno arrembante nella ripresa.

Mazzeo 5.5 - Pochi guizzi, poteva far di più. Gara incolore. (Dall'85' Gori s.v. )