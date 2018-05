Le pagelle del Foggia - Mazzeo infallibile, Noppert decisivo

Risultato finale: Frosinone-Foggia 2-2

© foto di www.imagephotoagency.it

Noppert 7 - Anche questa sera commette qualche errore di troppo, ma si riscatta con una grande parata sul calcio di punizione ben calibrato da Ciano. Nella ripresa strozza più volte l'urlo in gola agli avversari e diventa decisivo.

Martinelli 6.5 - Legge bene le intenzioni degli avversari e rischia davvero poco nei pressi della propria area di rigore. Partita più che positiva.

Camporese 6.5 - Guida da leader il pacchetto arretrato dei rossoneri con buoni interventi e chiusure determinanti. Bene anche quando c’è da far ripartire l’azione.

Calabresi 6.5 - Rischia tantissimo nei primi minuti quando, nel tentativo di anticipare Citro, colpisce il pallone con una mano in area. Ritrova subito la bussola.

Gerbo 6.5 - Avanti e indietro, avanti e indietro. Sembra instancabile, fa bene entrambe le fasi di gioco. Nel primo tempo, in particolare, esegue un paio di cross precisi per i compagni: prima Rubin e poi Mazzeo non ne approfittano. Anche lui rischia di regalare un penalty a Dionisi.

Agazzi 6 - Qualche strappo interessante ed occasionale, per il resto si limita a svolgere i propri compiti senza strafare.

Agnelli 6 - Lotta su ogni pallone, fa da scudo avanti alla difesa e detta i tempi. Gioca a tutto campo e vince quasi tutti i duelli contro Gori e Chibsah. (Dal 78’ Scaglia s.v.)

Deli 6.5 - Non è più una scoperta, anzi. Anche oggi si conferma ad alti livelli, dando qualità ed imprevedibilità alla squadra di Stroppa. Non è un caso se piace a numerosi club.

Rubin 6 - Anche lui, come Gerbo dall’altra parte del campo, macina chilometri sulla corsia esterna del campo. S’inserisce con i tempi giusti nell’area avversaria e propizia anche la rete dello 0-1 di Mazzeo. Sfortunato nella ripresa quando butta il pallone nella propria porta. (Dal 78’ Kragl s.v.)

Mazzeo 7 - Diciannove gol in campionato, numeri spaventosi. Conclude come meglio non poteva una stagione che lo ha visto protagonista: infallibile negli ultimi trenta metri, perfetto per il gioco di questa squadra.

Beretta 6 - Corre un po’ a vuoto tra le maglie dei difensori giallazzurri. Con i suoi movimenti, però, c’è da dire che genera spazi per le incursioni in avanti dei compagni. (Dal 63’ Floriano 7 - Due limpide occasioni, di cui una capitalizzata a pochi secondi dal 90' con cui ammutolisce uno stadio intero.)