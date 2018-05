Le pagelle del Foggia - Tonucci, che gol! Noppert insicuro, bene Deli

Risultato finale: Foggia-Spezia 2-1

© foto di Federico Gaetano

Noppert 5.5 - Ancora troppo insicuro nelle uscite e lo si nota nell'azione che porta all'inutile 1-2 di Marilungo. Mezzo voto in più per il salvataggio sul colpo di testa di Granoche nel finale.

Tonucci 7 - Tocca sempre a lui impostare il gioco dalle retrovie, spesso avanza palla al piede nella metà campo avversaria. In difesa se la cava più che bene e nel finale chiude il match con un gol meraviglioso in acrobazia.

Martinelli 6 - Lotta corpo a corpo con Granoche e nel primo tempo rischia tantissimo quando rifila un calcione all’uruguaiano in area di rigore: è l’unica sbavatura di una partita tranquilla.

Calabresi 6.5 - E’ sicuramente una delle note positive del Foggia in questo finale di stagione: Stroppa gli sta dando fiducia e continuità, lui continua a ripagare con ottime performance.

Gerbo 6 - In fase di non possesso dà manforte in difesa e contro Augello rischia poco; partecipa con costanza anche alla fase offensiva, dimostrando freschezza. Rientro importante.

Agazzi 6.5 - Da una sua splendida giocata, con cui porta a spasso almeno quattro avversari, arriva la rete dell’1-0 di Floriano. Pimpante, sempre nel vivo del gioco.

Greco 6 - Viene ingabbiato dai centrocampisti avversari e non ha, dunque, grande libertà per impostare. In mediana, però, fa il suo: dà equilibrio e fa pulizia. Nella ripresa esce a causa di un guaio muscolare. (Dal 55’ Agnelli 6 - Esegue esattamente il compito svolto nel primo tempo da Greco.)

Deli 6.5 - Anche lui, come Agazzi, è molto ispirato: si fa dare il pallone dai compagni, penetra con facilità in area e nel primo tempo sfiora anche un gran gol. Una costante spina nel fianco della difesa dello Spezia.

Kragl 6 - Rientra dopo l’assenza contro il Cittadella, ma non è determinante come al solito nella metà campo avversaria. Nel primo tempo, invece, compie un miracolo anticipando Granoche a porta vuota.

Floriano 7 - Trova la via del gol, attaccando lo spazio in area di rigore ed anticipando un difensore avversario. Per tutta la partita prova sempre ad impensierire Manfredini ed i tre difensori liguri, spesso riuscendoci. (Dal 75’ Floriano s.v.)

Mazzeo 5.5 - Si muove molto e non dà punti di riferimento, ma gira troppo lontano dalla porta dello Spezia. Non trova la via del gol, leggermente sottotono. (Dal 64’ Beretta 6 - Sufficienza raggiunta, perché dà comunque filo da torcere alla difesa avversaria: nel finale è sfortunato, vicinissimo per ben due volte al gol.)