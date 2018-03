Le pagelle del Friburgo - Che gol di Petersen, difesa svagata

Risultato finale: Friburgo-Stoccarda 1-2

Schwolow 6 - Sulla doppietta di Gomez poco può, per il resto è attento tra i pali.

Kubler 5.5 - Non una gara semplice, fatica soprattutto nella prima parte di gara. (Dal 78' Stenzel s.v. - )

Soyuncu 5.5 - Troppo spazio concesso allo Stoccarda nelle occasioni chiave del match.

Guide 5.5 - Poteva far meglio in alcune circostanze, ma la sua prova non è da buttare visto che sfiora anche il gol.

Gunter 5.5 - Anche lui in difficoltà, non sempre effettua la scelta giusta. Da rivedere.

Koch 6 - Parte bene, poi cala, inevitabilmente, nella seconda parte di gara.

Hofler 6 - Ci prova, ma non trova il gol. A centrocampo dà tutto, ma non è fortunato.

Holer 5.5 - Fa girare poco il pallone, non c'è l'auspicato cambio di passo. (Dal 46' Kath 5.5 - Parte bene, poi si affloscia.)

Haberer 5.5 - Un tiro, qualche accelerazioni, ma cala alla distanza.

Terrazzino 5.5 - L'impegno c'è, ma non basta. Raramente pericoloso al tiro. (Dal 80' Kelindienst s.v. - )

Petersen 7 - Il gol è da vedere e rivedere. Meglio, in generale, nella ripresa rispetto al primo tempo.