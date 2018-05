Le pagelle del Frosinone - Brilla Ciano, difesa poco attenta

Risultato finale: Frosinone-Foggia 2-2

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vigorito 6 - Respinge come può le occasioni degli avversari, ma non può nulla sul tap-in a porta vuota di Mazzeo. Nella ripresa svolge ordinaria amministrazione ed all'88' crolla al colpo sotto di Floriano.

M. Ciofani 5.5 - In difesa, complice la tensione, commette qualche sbavatura non da lui. Nella ripresa si riscatta parzialmente; nel finale perde di vista Floriano, che fa 2-2.

Terranova 6 - Prova a guidare con esperienza e personalità la retroguardia avversaria e mette sempre una pezza sugli errori altrui.

Krajnc 5.5 - Schierato al posto dell’infortunato e squalificato Ariaudo, ripaga in parte la fiducia dell’allenatore: spesso si ritrova fuori posizione. (Dal 54’ Matarese 6.5 - Buon impatto col match, dà rapidità e qualità negli ultimi trenta metri.)

Brighenti 6 - Meno propositivo rispetto al solito e dietro concede qualcosa di troppo ad un attivissimo Gerbo. Sicuramente meglio nella ripresa.

Gori 5.5 - Dà equilibrio in mezzo al campo, anche se nel primo tempo è un po’ macchinoso in fase d’impostazione. Nella ripresa le cose non cambiano e Longo inserisce forze fresche. (Dal 64’ Sammarco 6 - Porta freschezza, brillantezza ed ordine al centrocampo giallazzurro.)

Chibsah 6 - Muscoli al servizio della squadra, recupera un bel po’ di palloni nel cerchio centrale del campo e spesso dà una mano in cabina di regia.

Paganini 7 - Si muove molto senza palla e si getta spesso e volentieri in area di rigore per cercare di colpire: sotto porta però, almeno nel primo tempo, è poco cinico. Nel secondo tempo, invece, trova il gol che vale l’1-1.

Ciano 7 - Stagione superlativa per lui, che anche questa sera mette in mostra tutte le proprie qualità. E’ il calciatore che prova ad accendere la luce negli ultimi trenta metri, colpisce anche un incrocio dei pali.

Dionisi 6.5 - Un paio di buone giocate ed un tiro velenoso deviato sul fondo da Noppert con non poche difficoltà. Butta il cuore oltre l’ostacolo, ma questa volta non basta.

Citro 6 - Si muove tanto e cerca di non dare punti di riferimento ai difensori avversari, ma Camporese e Calabresi riescono quasi sempre ad isolarlo. Non ha grandi occasioni per lasciare il timbro. (Dal 78’ Kone s.v.)