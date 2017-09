Le pagelle del Frosinone - Daniel Ciofani letale, Crivello spina nel fianco

Risultato finale: Frosinone-Cittadella 2-1

© foto di Federico Gaetano

Bardi 6 - Non soffre più di tanto se non nell’occasione del gol subito.

Terranova 6 - Prestazione pulita, è sempre nel posto giusto al momento giusto.

Ariaudo 6.5 - Intelligenza tattica preziosa, riesce a scorgere il pericolo sempre in anticipo.

Krajnc 6 - Kouame non è un cliente facilissimo, ma con l’aiuto del centrocampo riesce a tenerlo a bada senza troppi affanni.

Ciofani M. 6.5 - Il passo è già quello dei giorni migliori, nonostante la stagione sia iniziata da poco. E’ risorsa importante per Longo.

Maiello 6 - Maggiormente impegnato nella costruzione del gioco in assenza di Gori, fa buona guardia anche nei pochi momenti del match in cui bisogna rincorrere gli avversari. Dal 72’ Gori 6 - Entra per nascondere il pallone negli ultimi minuti.

Sammarco 6 - Dispensa una buona dose di suggerimenti al reparto avanzato con una discreta precisione.

Crivello 7 - Percorre la fascia un migliaio di volte, mettendo sempre in difficoltà chi si trova sul suo cammino. Dal 72’ Beghetto 6 - Buon impatto sul match.

Paganini 6 - Meno esuberante del solito, ma porta a casa la sufficienza.

Ciofani D. 7 - Letale come sempre, valore aggiunto di questa squadra. Timbra il cartellino anche stasera.

Ciano 6 - Buona gara per lui, anche se perde un po’ di lucidità nella ripresa. Dall’83’ Citro SV.