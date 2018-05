Le pagelle del Frosinone - Dionisi si fa perdonare, bene Ciofani

Risultato finale: Entella-Frosinone 0-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vigorito 6 - Nel primo tempo è inoperoso, viene chiamato in causa solo da Nizzetto con un tiro debole e centrale. Anche nella ripresa non è chiamato agli straordinari.

M. Ciofani 6.5 - Recupera in extremis e parte titolare: dà il suo apporto, appoggiando costantemente la manovra d’attacco della squadra. In difesa non rischia nulla.

Terranova 6.5 - Duella ad armi pari contro De Luca e La Mantia, tiene bene la posizione e se la cava dignitosamente. Bene anche in fase d’impostazione.

Ariaudo 6 - Tosto nei contrasti, non si lascia intimorire dagli avversari. Buona prova difensiva, nonostante l’ingenuo cartellino giallo che lo costringerà a saltare la gara col Foggia. (Dal 51' Krajnc 6 - Buon approccio alla gara, fa più che bene quando chiamato in causa.)

Brighenti 6.5 - Meno propositivo rispetto a Ciofani, ma comunque attento in fase di copertura. Concede qualcosina a Belli, ma nulla di eclatante. Stupendo l'assist per Dionisi.

Gori 6 - Tiene bene la posizione avanti la difesa e lotta come un leone su ogni pallone vagante nel cerchio centrale del campo. Dà equilibrio e fa pulizia in mediana. (Dal 53' Kone' 6 - Con Chibasah forma una diga invalicabile in mediana.)

Chibsah 6.5 - Sostanza e strappi non da poco, recupera una buona quantità di palloni nel settore centrale del campo.

Paganini 6 - Corre avanti e indietro sulla corsia di destra e spesso riesce ad eseguire un paio di cross interessanti per i compagni. Nel secondo tempo cala un po’ d’intensità.

Ciano 6.5 - Ha una visione di gioco fuori dal normale ed anche oggi lo dimostra, sa sempre cosa fare col pallone tra i piedi. E’ sua la prima vera palla-gol del match, incontenibile.

Dionisi 6.5 - Prima fallisce il rigore del possibile 0-1, poi si riscatta bruciando in velocità Pellizzer e battendo Paroni con un bel tiro potente. Rompe il ghiaccio e mette la gara in discesa per la sua squadra. (Dal 77' Sammarco s.v.)

Citro 6 - Si muove molto, non dà punti di riferimento e apre varchi per i compagni nell'area di rigore avversaria. Sotto porta non ha grandi occasioni per colpire.