Le pagelle del Frosinone - Gori con grinta. Ciano: un gol fondamentale

Risultato finale: Brescia - Frosinone 1-2

Vigorito 6 - Non può proprio nulla sulla battuta ravvicinatissima di Ndoj. Rischia sulla punizione di Curcio ma per lui il lavoro di fatto finisce lì.

M. Ciofani 6 - Di solito ha sempre fatto il quinto a destra, oggi fa il terzino puro. Troppo timido all'inizio, si becca i rimproveri di Longo. Ma la sua prova poi cresce.

Terranova 6,5 - Caracciolo nelle prime battute gli arreca più di una difficoltà. Lui bada sempre al sodo e nel corso del secondo tempo abbassa del tutto la saracinesca.

Ariaudo 6 - Rientrava da titolare in difesa dopo un mese di assenza. Un po' ingolfato in qualche situazione, non concede tuttavia lampanti chance per sue disattenzioni. (dall'86' Krajnc s.v.)

Brighenti 5,5 - Completamente fermo in occasione del gol di Ndoj che apre le danze, è un centrale e il ruolo di terzino oggi lo ha visto faticare. Soffre la rapidità di Spalek.

Chibsah 6 - A volte troppo legnoso e poco preciso in impostazione, la sua fisicità però è stata un'arma in più per riuscire a gestire l'inferiorità numerica a centrocampo.

Gori 7 - Si perde anche lui l'inserimento di Ndoj ma si fa perdonare segnando la stupenda rete dell'1-1. Ci mette grinta e voglia finché non esce nel finale di gara. (dal 78' Sammarco s.v.)

Paganini 5 - Teoricamente il duello con Longhi dovrebbe vederlo in costante proiezione d'attacco. Non accade poi così spesso: sbaglia anche molti palloni. (dal 78' Matarese s.v.)

Ciano 7 - Partendo centralmente finisce con l'andare a cercar gloria lateralmente. Poco coinvolto all'inizio, nel finale però segna un gol di fondamentale importanza.

Dionisi 5,5 - Suo il primo tiro in porta dei ciociari, poco pericoloso però. Partendo così largo a sinistra è troppo decentrato e risulterà poco pericoloso.

Citro 5 - Il pallone lo tocca poco: è invisibile fino a cinque minuti dalla fine, quando rischia addirittura di segnare. Sarebbe stato troppo per una prova scialba.