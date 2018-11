Le pagelle del Galatasaray - Donk pasticcia, bene Rodrigues

Risultato finale: Lokomotiv-Galatasaray 2-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Muslera 5.5 Incolpevole sul primo gol dove viene spiazzato dalla deviazione di Donk. Sul raddoppio è troppo morbido e non si impone.

Linnes 5 - Lascia troppi spazi a disposizione degli avversari, copertura poco efficace. (Dal 90' Mariano sv).

Kabak 6 - Tiene a bada gli attaccanti della Lokomotiv, ma non viene supportato dai compagni.

Aziz 5 - Si lascia troppo facilmente superare sul secondo gol, pecca di convinzione.

Nagatomo 5.5 - Gara sottotono, non è preciso nel servire i compagni in verticale ed anche in copertura ha dei problemi.

Ndiaye 5 - Gara da rivedere. Copre poco e male, non supportando nel modo giusto la squadra. (Dal 69' Inan 6 - Prova a costruire per i compagni con verticalizzazioni per gli attaccanti).

Donk 4.5 - Purtroppo il suo nome compare negativamente sul tabellino dei marcatori, deviazione fatale sul primo gol degli avversari.

Fernando 5.5 - Poco incisivo in chiusura, cresce con il passare dei minuti provando anche a spingere. (Dal 59' Feghouli 6 - Ha un buon impatto sulla partita, trova sinergia con i compagni).

Onyekuru 6 - Un paio di conclusioni interessanti che non trovano fortuna, si spegne nella ripresa..

Derdiyok 5.5 - Vicino al gol nel primo tempo con una conclusione che termina di poco a lato, gli manca precisione.

Rodrigues 6.5 - Uno dei migliori in campo per i turchi, corre e si spende per i compagni, provando anche la conclusione.