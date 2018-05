Le pagelle del Genoa - Medeiros si accende, Rossi e la pepita dell'ex

Risultato finale: Genoa - Fiorentina 2-3

Perin 5,5 - Attento sul primo squillo di Badelj da fuori, prova ad anticipare Benassi in uscita ma quest'ultimo è lesto ad anticiparlo e segnare il vantaggio. Brutta la respinta sul cross di Dabo che porta al gol del nuovo pari viola.

Biraschi 6 - Primo tempo di grandissima attenzione, nel quale limita magistralmente la velocità di Chiesa. Nella ripresa Ballardini lo mette terzino e contribuisce meno alla causa, pur non commettendo errori di rilievo.

Spolli 5,5 - L'esperto centrale, rientrante da un infortunio, si prende cura di Simeone da molto vicino. Lo perde però di vista nell'azione del vantaggio gigliato. Bruciato da Chiesa, lo stende ed è giallo. Preso d'assalto pure lui nel finale.

El Yamiq 5 - Poco sicuro in impostazione, spreca grossolanamente un paio di palloni. Troppo lento nell'uscire su Simeone che serve l'assist dello 0-1. Sembra tenere meglio nella seconda parte di gara ma alla fine crolla come tanti altri.

Rosi 6 - Sulla destra spesso vive situazioni di uno-contro-uno con Biraghi, nelle quali espone il suo repertorio di terzino vecchio stampo. Tutto sommato fa il suo, ma nell'intervallo non rientra perché Ballardini cambia modulo. (dal 46' Pandev 5 - Il cambio di modulo con il suo ingresso si rivela più che positivo. Lui ci mette come di consueto la grinta, anche troppa: entra a piedi uniti su Gaspar e viene espulso).

Hiljemark 5,5 - Vive un duello contro un mastino contro Veretout, per niente facile da affrontare a livello fisico. Rimane spesso defilato, fuorché nell'azione dell'illusorio 2-1 rossoblu. Quando entra Dabo però per lui è un inferno.

Veloso 6 - Il metronomo portoghese torna da titolare per la prima volta dall'infortunio e si impegna soprattutto nella fase di interdizione. A volte vince i duelli, altre le perde. Poi dopo un'ora viene chiamato fuori. (dal 60' Bessa 6,5 - Nel complesso ingresso positivo. Scappa alle spalle della difesa toscana sul tocco di Medeiros e appoggia bene al centro l'assist perfetto per Rossi. Si perde però anche Eysseric in area sul 2-2).

Bertolacci 5,5 - Si dà da fare in su e giù, anche se nell'azione del vantaggio ospite è poco reattivo nel raddoppio per accompagnare El Yamiq nell'intervento. Quando esce dal campo Veloso si mette lui in cabina di regia.

Lazovic 6 - Data l'emergenza, il serbo gioca a sinistra. Un paio di progressioni impegnano e lasciano sul posto Gaspar. Addirittura terzino sinistro nella ripresa: bene quando spinge, decisamente meno se c'è da contenere.

Medeiros 7 - Primi quarantacinque minuti da oggetto quasi misterioso, ripresa di tutto un altro tenore. Molto più ispirato in fase di cucitura del gioco, le azioni delle due reti nascono entrambe da sue invenzioni filtranti.

Rossi 7 - Emozioni: torna titolare e lo fa contro la sua ultima squadra in Italia. Da lui graziata di testa nel primo tempo, in cui comunque lui si destreggia bene. Non nella ripresa: deposita a porta vuota e non esulta. Quindi fuori tra gli applausi. (dal 68' Lapadula 6,5 - Gli bastano pochissimi secondi dall'entrata in campo ed ha già gonfiato la rete di Sportiello, dopo aver approfittato dell'errore difensivo di Pezzella. Poi però cestina il possibile 3-1).