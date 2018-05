Le pagelle del Genoa - Pandev ci prova, Bertolacci nervoso

Risultato finale: Genoa-Torino 1-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Perin 6 - Il Torino segna sulle uniche due occasioni da gol create. Lui, che avrebbe voluto salutare mantenendo la porta inviolata, per lunghi tratti di partita è inoperoso.

Izzo 6 - Una buona mezzora abbondante. Poi, a causa di un guaio muscolare, è costretto ad alzare bandiera bianca. (Dal 37’ Omeonga 6.5 - Dà velocità e freschezza in mezzo al campo, alzando un po’ quelli che sono i ritmi della partita. Nella ripresa provoca l’espulsione di Ansaldi.)

El Yamiq 6 - Tiene bene la posizione e rischia davvero poco contro Belotti, che non riesce a rendersi pericoloso dalle parti di Perin.

Biraschi 6 - Attento nell’uno contro uno, non si lascia saltare così facilmente da Berenguer ed Ansaldi. Preciso col pallone tra i piedi.

Pereira 6.5 - Spinge tantissimo sulla destra, riuscendo ad arrivare con facilità sul fondo. Qualche cross interessante ed un gol sfiorato nella prima frazione di gioco sugli sviluppi di un corner.

Bessa 5.5 - Galleggia tra centrocampo e attacco, ma non riesce ad essere preciso nell’ultimo tocco per i compagni. Nella ripresa cala un po’ d’intensità: non era al meglio e si è visto. (Dal 62’ Rossi 5.5 - Qualche spunto interessante, ma nulla di eccezionale negli ultimi trenta metri.)

Veloso 6 - Prende in mano le chiavi del centrocampo rossoblù e dirige il traffico in mediana. Un tuttofare. Poi esce durante l’intervallo. (Dal 46’ Pandev 7 - Chiude la stagione con un bel tocco sotto che riapre il match e riaccende le speranze rossoblù nel finale. La traversa gli nega il 2-2.)

Bertolacci 5.5 - Qualche passaggio di troppo sbagliato, ma come al solito dà il proprio apporto nelle due fasi. Nella ripresa commette tanti falli e rischia più volte il cartellino.

Laxalt 5.5 - Anche lui, come Pereira dall’altra parte del campo, spinge tantissimo sulla fascia. Difficilmente, però, riesce a mettere in difficoltà De Silvestri.

Medeiros 6 - Tanta qualità e giocate da calciatore davvero interessante. Tenta sempre l’imbucata per Lapadula, ma sbatte contro N’Koulou. Meravigliosa la punizione nel finale di primo tempo, che meritava miglior sorte.

Lapadula 5 - Si muove molto e prova a far valere il fisico contro avversari tosti come N’Koulou, Bonifazi e Moretti, ma non riesce a lasciare il timbro sulla partita e calciare verso la porta avversaria.