Le pagelle del Getafe - Amath si sacrifica, male Fajr

Risultato finale: Alaves-Getafe 2-0

Guaita 6 - Incolpevole sui gol subiti.

Damian 5 - Resta spesso vicino ai due centrali, sul gol sembra essere lui il colpevole di un marcatura troppo leggera su Laguardia.

Djene 6 - Torna al suo posto al centro della difesa e riesce a contenere le folate degli attaccanti dell’Alaves

Cabrera 5.5 - Lascia troppo spazio a Munir in occasione del raddoppio dell’Alaves.

Antunes 5 - Dei due esterni bassi è quello che spinge di più e con maggiore qualità. Dà il suo contributo, ma rende tutto vano quando spara a lato il penalty che avrebbe potuto riaprire il match.

Shibasaki 5.5 - E’ dotato di una buona tecnica individuale, ma fatica a metterla al servizio dei compagni nella costruzione del gioco. (Dal 63’ Pacheco 5.5 - Non arriva la sterzata attesa col suo ingresso)

Bergara 5.5 - Poco concreto in mezzo al campo, si fa ammonire ad inizio ripresa e il suo allenatore decide di richiamarlo in panchina. (Dal 51’ Flamini 5.5 - Lotta in mezzo al campo con non brillanti risultati.)

Fajr 5 - Troppa frenesia in mezzo al campo, sbaglia diversi appoggi e non è puntuale in chiusura.

Amath 6 - Partita di buona intensità, si sacrifica in entrambe le fasi, ma i compagni non riescono però a sfruttare le sue ottime doti fisiche.

Angel 6 - Il più attivo probabilmente fra gli attaccanti del Getafe, ma non riesce a dialogare come vorrebbe col suo compagno di reparto.

Molina 5 - Conferma la difficoltà nell’incidere fuori casa. Praticamente mai pericoloso in avanti. (Dal 73’ Remy 6 – Procura il penalty che avrebbe potuto accendere il finale di gara, ma Antunes sciupa l’occasione.)