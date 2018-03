Le pagelle del Girona - Bounou bersagliato. In evidenza Stuani

Risultato finale: Real Madrid-Girona 6-3

© foto di J.M.Colomo

Bounou 4 - Subisce sei reti inchinandosi, suo malgrado, alla forza del Real Madrid.

Ramalho 5 - Gioca sul centro-destra subendo vistosamente gli attaccanti avversari.

Bernardo 5,5 -

Juanpe 6,5 - Riscatta la sua prestazione, piuttosto deficitario sotto l'aspetto difensivo, realizzando, nel finale la terza rete del Girona.

Pablo Maffeo 5,5 - Agisce lungo la corsia di destra soffrendo, il più delle volte, le scorribande avversarie (dall'83' Aday sv - Sostituisce Pablo Maffeo non avendo né tempo né modo di farsi valutare adeguatamente).

Pere Pons 5 - Fatica ad entrare in partita facendo inibire dai centrocampisti del Real.

Borja García 6 - Lavora generosamente in mezzo al campo servendo, sugli sviluppi di un corner, per il secondo gol di Stuani (dal 69' Lozano 6 - Subentra a Borja García giocando diligentemente in fase offensiva).

Granell 6 - Conferisce qualità alla mediana del Girona recapitando un assist a Juanpe.

Mojica 6 - Corre lungo la fascia sinistra sfornando un paio di cross interessanti.

Portu 6,5 - Crea diversi pericoli alla retroguardia avversaria andando davvero vicino al gol.

Stuani 8 - Combatte contro l'intera difesa del Real realizzando, con due colpi di testa, una bella doppietta (dall'87' Olunga 6,5 - Entra in campo nel finale servendo un assist e cercando il gol).