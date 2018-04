Le pagelle del Girona - Mojica chirurgico, Borja si nasconde

Risultato finale: Girona-Betis 0-1

© foto di J.M.Colomo

Bono 6 - Difficile fare meglio nel vis-à-vis con Moron. Unico gancio incassato in una serata in cui sigillare lo specchio non lo costringe agli straordinari: spesso sbilenchi, gli squilli andalusi.

Ramalho 6 - L'avvio non è di quelli incoraggianti: rimedia un giallo al settimo, per una manata a Sergio Leon. Rialza subito la testa e mette il gambone in un paio di discese velenose del Betis. Ha il merito di non lasciarsi sgretolare dalla sanzione prematura.

Espinosa 5,5 - Sorpreso dalla bella imbucata di Joaquin sul sigillo di Moron. Finale da highlander: colpito al sopracciglio, ricucito a bordocampo e di nuovo in campo, con un rigonfiamento degno del miglior Rocky.

Juanpe 5,5 - Nemmeno lui è esente da colpe sul gol-vittoria di Moron. Al ventiseiesimo gonfia il sacco con una zampata, ma il guardalinee lo pizzica in offside, e gli strozza in gola l'urlo di gioia.

Maffeo 6 - Tanta generosità. Indossa l'elmetto e prova a dar battaglia all'antagonista Junior Firpo, anche se alcuni errori in appoggio sono evitabili. Sacrificato da Machin all'intervallo per dar vigore all'attacco. (Dal 46' Lozano 6 - Partecipazione ok, la sua zuccata poteva valere il pari).

Pons 5 - Non è reattivo sullo splendido assolo di Joaquin. Non esattamente un velocista l'ex viola, che lo lascia sul posto con uno strappo netto. Diverse falle, in entrambe le fasi: interdizione farraginosa e scarso apporto in palleggio.

Granell 6 - Vicino alla gioia personale con un siluro su piazzato smanacciato da Giménez. Geometrie spesso precise, che mettono ordine a metà campo. Peccato per il giallo nel finale, che gli farà saltare il prossimo impegno.

Mojica 6,5 - Ispira più di una transizione dei catalani con i suoi traccianti. Appoggia la manovra, il mancino è caldo e sforna spioventi che potrebbero aver miglior sorte. Lascia il campo nel finale.

Borja 5 - Pare nascondersi, in un primo tempo in cui non riesce mai a scaldare l'asse con Portu e Stuani. Bocciato all'intervallo: Machin lo trattiene in panchina, preferendogli Aday Benitez. (Dal 46' Aday Benitez 5,5 - Non incide dopo l'ingresso).

Portu 5 - Non conclude, il feeling con Stuani non s'accende. Quando prova ad accelerare sbatte sovente contro il muro imbastito dai due centrali. Ammonito allo scadere per un battibecco.

Stuani 6 - Va a segno due volte, ma in entrambi i casi l'epilogo è il medesimo: bandierina sventolata dal guardalinee, a segnalare il suo offside (o quello di Lozano). Tanta rabbia, ma le decisioni sono corrette.