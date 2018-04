Le pagelle del Guingamp - Super Grenier. Briand, che ingiustizia

Risultato finale: PSG-Guingamp 2-2

Johnsson 6 - Nessuna responsabilità sul sonoro uno-due del Matador Cavani. Accarezza la gaffe con l'uscita a vuoto sugli sviluppi di un corner per il PSG.

Eboa Eboa 6 - Nei primi quarantacinque non esita a spingere: serve un pallone d'oro a Briand, che impatta male di testa. A vantaggio acquisito decide saggiamente di arretrare: non basta per acciuffare i tre punti, ma tiene a bada Di Maria.

Kerbrat 6,5 - È lui a guidare Sorbon con diagonali e disimpegni sempre accorti. Non si piega allo strapotere del trio parigino, concedendosi anche il lusso di impostare dalle retrovie, quando può. (Dall'81' Phiri s.v.).

Sorbon 6 - Assolve i compiti impartitigli da Kombouaré. La morsa offensiva del PSG è allentata dal suo lavoro sottotraccia, in collaborazione con Kerbrat. Sbavature ridotte al minimo sindacale.

Ikoko 6 - La temerarietà dei due laterali bassi è una delle chiavi della bella prova bretone. Analogamente ad Eboa Eboa, spalleggia Benezet nella prima metà, adottando un atteggiamento più prudente nella ripresa.

Didot 6,5 - Spicca nel primo tempo: è il vero regista del reparto, detta i ritmi e smista con precisione chirurgica. Maiuscolo, contro i giganti di Francia. Meriterebbe il gol, al netto delle numerose trame generate dalle sue giocate.

Blas 6,5 - Sblocca la gara con un meraviglioso siluro di mancino, che si deposita all'incrocio dei pali. Fronteggia senza timore reverenziale gli avversari diretti, ingaggiando duelli talvolta rischiosi, ma che sovente sortiscono gli effetti desiderati. (Dall'85' Rebocho s.v.).

Grenier 7 - Sventaglia con il piattone per Thuram, che per poco non beffa Aréola con una girata di destro. Ispira e rifinisce il raddoppio: soffia palla a Lo Celso, scambia con Benezet, e serve l'assist a Briand.

Benezet 6,5 - C'è il suo zampino nel timbro di Briand, che illude il Guingamp. Si dispera al ventiduesimo, quando il suo destro a botta sicura viene rimpallato sulla linea di porta da Thiago Silva.

Briand 6,5 - È ben inserito nel fruttuoso dialogo con i compagni di ventura. Dopo un paio di tentativi a salve, trova il gol che vale il due a zero. Grida vendetta il penalty inesistente sanzionato da Moreira. (Dall'89' Diallo s.v.).

Thuram 6 - Dani Alves lo sottovaluta, e viene sommerso dalla straripanza del francese, soprattutto nelle prime battute. Forse catechizzato da Emery, l'ex Juve lo bracca con maggiore attenzione, e lui cala gradualmente.