Le pagelle del Guingamp - Thuram jr eccellente, difesa svagata

Risultato finale: Guingamp-Paris Saint-Germain 1-3

Johnsson 6 - Primo tempo quasi in vacanza. Incredibile. Nella ripresa, invece, poco può sulle reti avversarie.

Ikoko 5 - Gara a due facce: positiva nel primo tempo, negativa nella ripresa. Ingenuo in occasione del rigore.

Kerbrat 5 - Anche per lui la festa dura solo un tempo. Nella ripresa con Mbappé tutto cambia.

Eboa Eboa 5.5 Alcune scelte di tempo non convincenti. Poteva far bene in alcune occasioni.

Rebocho 6 - Buona tenuta sulla fascia per più di un'ora. Poi si disunisce nel finale. (Dal 80' Sorbon s.v. )

Didot 6 - Meno arrembante, meno appariscente, ma costante riferimento in mezzo al campo.

Blas 6 - Gioca un match giudizioso senza particolari squilli.

Coco 6 - Ottimo primo tempo. Meglio nel primo tempo che nella ripresa che perché i difensori del PSG sbagliano meno.

Benezet 6 - Gli annullano un gol per un sospetto fallo. Bravo a tenere alta la linea degli attaccanti. Gara sufficiente. (Dal 65' Rodelin 5.5 - Ci prova, ma senza esito)

Thuram 7 - Per un tempo è il migliore in campo, poi entra Mbappé è la musica cambia. Il figlio di Lillian, però, si farà sicuramente. (Dal 74' Salibur s.v. )

Roux 6.5 - Prova di sacrificio al centro dell'attacco che viene suggellato dal gol, effimero, del vantaggio.