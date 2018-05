Le pagelle del Las Palmas - Halilovic ci prova, Castellano condanna i suoi

Risultato finale: Las Palmas-Getafe 0-1

© foto di Federico De Luca

Chichizola 6 - Ottanta minuti abbondanti di serenità inattesa. Solido in uscita alta e bassa, graziato dal legno sul siluro di Angel, che lo fredda nel finale con un destro vincente.

Macedo 6 - Appoggio perenne alle discese dei compagni nel primo tempo. Lui e Aguirregaray l'arma in più dei canari, fino all'intervallo. Poi qualcosa s'inceppa: rinuncia a spingere, limitandosi a sorvegliare il binario.

Galvez 6 - Movimenti quasi sempre in linea, pochi difetti di posizionamento e attenzione complessivamente soddisfacente. Colpisce un legno, accarezza la gioia personale con una volée che si perde a lato non di molto. Serve un pallone scomodo a Castellano, che commette l'errore marchiano, propiziando il gol vittoria di Angel.

Navarro 6 - Copre con personalità, per circa due terzi di gara. Rammendi in bello stile e qualche uscita solida, va in confusione nel sussulto finale del Getafe, perdendo di vista Angel.

Aguirregaray 6,5 - In assenza di fluidità nelle zone centrali, si assume spesso l'onere di impostare. Ispira alcuni graffi dei canari con sventagliate chirurgiche, ed è tra gli ultimi ad arrendersi.

Gil 5,5 - Sfrutta il baricentro basso e si destreggia discretamente nel traffico. Serpentine velenose nelle battute iniziali, poi l'intensità cala, inducendo Jémez a richiamarlo in panchina. (Dal 71' Samperio 5,5 - Nessuna iniziativa nei venti minuti finali).

Etebo 5,5 - Fa il suo in fase di schermo: contiene agevolmente le trame del Getafe, approfittando della costruzione contratta della truppa di Bordalas. Fuori fase, però, in palleggio.

Aquilani 5 - Scolastico e talvolta superficiale in regia. Avulso dalle iniziative più ghiotte dei canari. L'ironia al momento del cambio non è certamente una captatio benevolentiae per Paco Jémez. (Dal 61' Castellano 4,5 - Suo lo scivolone che consegna il vantaggio al Getafe).

Halilovic 6,5 - Prende per mano i suoi. Pronti via, suona la carica con un mancino che si perde sopra il montante alto. Fa la spola tra i reparti, provando a mettere un po' di pepe nella manovra piatta dei canari.

Carrillo 5,5 - È volenteroso e punzecchia i centrali avversari quando la mette sul fisico. Inconcludente quando può colpire: una zuccata in tuffo che si perde a lato, poi un gancio sbilenco, che non dà noie a Guaita.

Ezekiel 5 - Timide sgasate che non tagliano la retroguardia del Getafe. Combinazione accennata con Gil nel primo tempo, un break sventato da Chichizola dopo l'intervallo. Sostituito poco dopo l'ora di gioco. (Dal 61' Erik 5,5 - Non incide dopo l'ingresso).