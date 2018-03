Le pagelle del Las Palmas - Halilovic il migliore, Momo poco concreto

Risultato finale: Las Palmas-Real Madrid 0-3

© foto di J.M.Colomo

Chichizola 6 - Incolpevole sui gol subiti.

Macedo 5.5 - Qualche buono spunto ad inizio match, poi scompare e viene sostituito. (Dal 46’ Exposito 5.5 -) Non riesce a svegliare i suoi compagni dal torpore generale.

Navarro 5 - E’ in grossa difficoltà contro gli attaccanti del Real Madrid, spesso costretto al fallo.

Galvez 6 - Sembra avere più lucidità del suo compagno di reparto, salva la porta in un paio di circostanze, ma non basta.

Aguirregaray 5 - Incapace di frenare gli esterni avversari sulla sua corsia di competenza, si propone in avanti col contagocce.

Castellano 5.5 - Lotta a metà campo, ma è spesso in mezzo a due avversari e questo di certo non lo aiuta.

Vicente 5 - In balia dei palleggiatori del Real Madrid. (Dal 46’ Samperio -) Non un grande impatto sul match.

Halilovic 6 - Il migliore del Las Palmas. Non si arrende fino alla fine ed è quello che crea maggior apprensione in avanti.

Aquilani 5.5 - Ad inizio match dà l’impressione di poter creare pericoli fra le linee, ma col passare dei minuti

Momo 5.5 - C’è sempre un pizzico di frenesia in più nelle sue giocate, finisce per essere poco concreto in avanti. (Dall’83’ Ezekiel SV.)

Calleri 5 - Poco servito, poco pericoloso. Fa poco per aiutare la squadra nella metà campo avversaria.