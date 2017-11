Le pagelle del Las Palmas - L'attacco non incide, Raul evita la goleada

Risultato finale: Real Madrid-Las Palmas 3-0

© foto di J.M.Colomo

Raul 6 - Subisce tre gol sui quali è incolpevole e, nel primo tempo, ne evita altri con ottimi interventi.

Michel 5 - Ha vita dura contro Ronaldo e Marcelo, è costretto agli straordinari e, soprattutto, riesce a proporsi poche volte.

Navarro 5 - Gli attaccanti blancos non danno punti di riferimento e questo lo espone a diversi errori e falli.

Lemos 5 - Prova a guidare la difesa ma il reparto regge solo per quaranta minuti prima di crollare, prevedibilmente.

Bigas 5.5 - Spesso si ritrova ad affrontare Asensio nell’uno contro uno e nel complesso soffre la superiorità perenne degli avversari.

Castellano 5 - Poche volte supera la metà campo e soffre l’imprevedibilità di Asensio, tra i migliori dei blancos.

Gomez 5.5 - Gara di contenimento, rincorre gli avversari e prova, come può, ad arginarli: impresa ardua contro giocatori simili. Dal 63’ Remy 5.5 - Entra in campo quanto la partita è già destinata ad avere un epilogo.

Castellano 5 - Imposta la manovra e si abbassa quasi sempre sui centrali per offrire un aiuto in fase difensiva, con risultati tutt’altro che positivi.

Aquilani 5.5 - Gara complicata, ha qualità ma poche volte riesce a metterla in mostra. Dall’84’ Hernan sv.

Vitolo 5 - Un paio di volte viene pescato in offside, per il resto tanto movimento e, prevedibilmente, pochi palloni giocabili.

Calleri 5.5 - Non riesce ad incidere, prova a rendersi utile in fase passiva. Sono altre le gare in cui potrà (e dovrà) mettersi in mostra.