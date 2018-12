Le pagelle del Lecce - Lucioni insuperabile, centrocampo al top

Risultato finale: Lecce-Padova 3-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vigorito 7 - Nel primo tempo non viene mai chiamato in causa dagli attaccanti avversari: Bonazzoli ci prova per ben due volte, ma senza successo. Non può nulla sulle due reti, è strepitoso sul tiro dalla distanza di Capello, evitando il 2-2.

Venuti 6.5 - Gioca praticamente da ala offensiva ogni volta che il Lecce si spinge nella metà campo avversaria. In difesa, con saggezza, manda fuori giri Contessa. (Dal 60’ Lepore 6 - Fa il suo senza rischiare granché. L’arbitro in pieno recupero lo punisce eccessivamente, assegnando un rigore al Padova un po’ generoso.)

Lucioni 7 - Impeccabile, arriva sul pallone sempre prima dell’avversario. Dirige con esperienza e carattere la retroguardia giallorossa. E nella ripresa trova anche la gioia personale.

Meccariello 5.5 - Anche lui, come il compagno di reparto, gioca una gara attenta e senza grosse sbavature. Almeno fino al primo rigore del Padova, causato per un fallo su Broh. Poi perde un po’ la bussola.

Calderoni 6.5 - Torna in campo e lo fa con grande personalità, facendo continuamente avanti e indietro sulla fascia. Appoggia con costanza la manovra offensiva e da un suo tiro deviato arriva il tris di Lucioni.

Petriccione 7 - Ogni azione parte dai suoi piedi, è il faro che illumina lo scacchiere tattico giallorosso in mediana. Tocca un’infinità di palloni.

Armellino 7 - Mese magico per lui che, dopo aver ripreso il posto da titolare, trova anche la via del gol. E che gol. L’idea di una possibile partenza a gennaio sta lentamente tramontando.

Scavone 7 - S’infila in area in più di un’occasione. E, sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, incorna di testa e trafigge Merelli per l’importantissimo 1-0. Rompe il ghiaccio. (Dall’81’ Bovo s.v.)

Mancosu 6 - Sa sempre cosa fare ogni volta che riceve la sfera ed anche quando sembra meno in giornata riesce a fare il suo. Gioca con semplicità, ma è fondamentale. (Dal 75’ Haye s.v.)

Falco 6.5 - Fa da spalla a Palombi, fa salire la squadra e dà imprevedibilità negli ultimi trenta metri. Anche oggi una buona performance.

Palombi 6 - Prosegue il momento-no sotto porta, ma lotta per tutti i novanta minuti e dà filo da torcere a Capelli e Trevisan. Gli manca il gol e si vede.