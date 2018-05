Le pagelle del Leganes - Male Champagne, attacco opaco

Risultato finale: Leganes-Levante 0-3

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Champagne 4.5 - Non è esente da colpe in due delle tre reti del Levante.

Zaldua 5 - Non aveva brillato in fase di spinta. Errore netto sull'espulsione di Morales.

Bustinza 5.5 - Primo tempo senza pericoli, nella ripresa viene anche lui travolto.

Siovas 5.5 - Chiude in ritardo sul primo gol. Per il resto limita i danni.

Rico 5.5 - Avrebbe spazio per spingere, ma non lo fa. Gara anonima.

El Zhar 5 - Va a sprazzi, ma non lascia il segno. Sbaglia due facili occasioni. (Dal 84' Mantovani s.v. - )

Gumbau 5 - Prova a far girare la palla ma fatica molto soprattutto nella ripresa.

Ruben Perez 5 - In difficoltà in fase di non possesso. Subito ammonito gioca un match col freno a mano. (Dal 57' Brasanac 5.5 - Dà intensità alla manovra offensiva, ma dura poco.).

Eraso 5.5 - Il match è disputato con poche luci, ma i compagni non l'aiutano.

Amrabat 5 - Qualche lampo nel primo tempo, assente ingiustificato nella ripresa. (Dal 65' Ramos 5.5 - Ci mette impegno ma non basta).

Beauvue 5.5 - Due chance nella prima frazione di gioco, poi anche lui nella ripresa non ha palloni giocabili.