Le pagelle del Leicester - Mahrez sparisce dopo poco, Vardy scarico

Risultato finale: Leicester - Southampton 0-0

Hamer 6,5 - Una sola vera parata in tutta la sua partita, ma decisiva: capisce bene lo sviluppo dell'azione ed esce alla disperata su Long, riuscendogli così a chiudere lo specchio.

Albrighton 6 - Sperimentato dal suo allenatore Puel nel ruolo di terzino, si disimpegna sufficientemente bene. Non commette falle in fase difensiva, e quando può spingersi in avanti lo fa.

Dragovic 6,5 - Qualche problemino fisico nel corso del primo tempo, ma rientra tutto. Cresce ogni minuto che passa nel match: apprezzabile infine il gran lancio per l'estirada volante di Vardy.

Maguire 6 - Sicuro e deciso negli interventi aerei, si fa sfuggire Long su un tiro di Tadic sporcato da un suo compagno. Per sua fortuna c'è Hamer a salvare: disattenzione da evitare.

Chilwell 6 - Nella prima frazione è costantemente proiettato nella metà campo dei Saints, anche se ci mette qualche tentativo a regolare il piede per i cross. Meno incursioni nella seconda parte di gara.

Mahrez 5 - Probabilmente il vero grande assente in campo nel Leicester. Inizia con personalità ed un paio di buoni lanci ma finisce con lo sparire dall'incontro. Nel finale poi non sfrutta l'unico errore di Yoshida.

Silva 5,5 - Dal centrocampista ex Sporting ci si aspettava forse una rifinitura più di qualità, ed invece è anche spesso costretto a dover rincorrere il forsennato Hobjerg, che gli corre ovunque. (dal 91' Barnes s.v.)

Ndidi 6 - Non sempre è preciso quando c'è da impostare dal basso, ma la sua condizione atletica e la sua capacità di recuperare palloni si rivelano determinanti per l'economia della squadra.

Gray 6 - Tra i più ispirati nella prima frazione di gioco, la sua velocità mette costantemente in apprensione Cedric. Meno presente nel secondo tempo, dove tocca pochi palloni. (dal 91' Choudhury s.v.)

Iheanacho 6 - Inizio frizzante: è sua la prima conclusione pericolosa della partita. Si smarca bene in velocità e contribuisce ad un buon palleggio dei suoi. Meno vivo nella ripresa: fuori per primo. (dal 76' Diabaté s.v.)

Vardy 5,5 - I suoi lo cercano spesso con lanci lunghi: combatte e rincorre ma non riesce quasi mai a tenere la sfera in campo. L'unico lampo nel secondo tempo, ma trova pronto McCarthy. Scarico.