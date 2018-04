Le pagelle del Levante - Cabaco poco reattivo, Sadiku delude

Risultato finale: Atletico Madrid-Levante 3-0

Oier 6 - Compie un paio di parate importanti, con le quali tiene a galla la propria squadra. Poi, sulla botta a colpo sicuro di Correa, non può nulla. Nella ripresa cade sotto i colpi di Griezmann e Torres.

Lopez 5 - Nella metà campo avversaria praticamente non si nota, si limita solo ed esclusivamente a difendere. E non lotta ad armi pari con gli avversari, che sembrano avere una marcia in più.

Cabaco 5 - Lascia troppi spazi d’inserimento in area di rigore a Correa che, ogni volta che lo punta, rischia di far male ad Oier. Un esempio? Guardare il primo gol della partita. Nella ripresa si fa anticipare da Torres per il 3-0.

Rober 6 - E’ uno degli ultimi a mollare, nel primo tempo mette una pezza su errori altrui in quasi tutte le ripartenze dell’Atletico.

Abeid 6 - Prova tutto sommato positiva per il terzino sinistro di Paco Lopez, che contiene le galoppate di Vitolo e Vrsaljko sulla destra. (Dall’80’ Chema s.v.)

Morales 6 - E’ sempre uno dei primi a proporsi in avanti quando c’è da attaccare. Con le sue rapide serpentine manda nel panico la difesa dell’Atletico nel primo tempo. Nella ripresa si divora un paio di gol.

Lerma 5.5 - Dà muscoli e fisicità nel settore centrale del campo: recupera un sacco di palloni ed intercetta diversi passaggi sulla propria mediana. Impreciso nella ripresa.

Campana 6 - Prova a smistare palloni, a far ripartire l’azione e spesso ad inserirsi con i tempi giusti quando il gioco si sviluppa sulle fasce. Un vero e proprio trascinatore.

Jason 5 - E’ la mossa a sorpresa di Paco Lopez, che lo schiera al posto di Ivi. In realtà non ripaga la fiducia: si nota molto poco e non riesce ad incidere. (Dal 46’ Bardhi 5 - Non si nota, tocca pochissimi palloni.)

Roger 5.5 - Nel primo tempo, con un colpo di testa in torsione, sfiora la rete del clamoroso 0-1. E’ una delle pochissime chance che Godin e Savic gli concedono.

Sadiku 5 - Praticamente impalpabile. Gira a vuoto tra le maglie avversarie, non riesce mai a creare nulla di buono dalle parti di Oblak. Bocciato. (Dal 46’ Ivi 5 - Tocca poche volte il pallone e spesso non sa che farsene. Impalpabile.)