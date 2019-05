Le pagelle del Levante - Koke attento, bene Roger. Bardhi leggero

Risultato finale: Levante-Atlético Madrid 2-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Koke 7 - Nel primo tempo sventa il pari dell'Atlético in almeno tre occasioni: si supera su Filipe Luis, vola su un destro sporcato di Griezmann e respinge una sventola di sinistro di Lemar. In una ripresa in cui è paradossalmente meno operoso subisce la rimonta dei colchoneros, sulla quale ha poche colpe.

Cabaco 7 - Un gol da dieci puro sugli sviluppi di un calcio d'angolo che vale l'uno a zero: approfitta dell'assistenza di Vezo, prende il tempo ai due centrali e fredda Adan con un colpo di tacco al volo. La gestione degli attacchi madrileni insieme al resto della linea è positiva: non è un caso che l'Atlético trovi il gol su due episodi quasi estemporanei.

Vezo 6,5 - A bilancio un assist di testa per Cabaco, che firma il primo gol del Levante. Nella prima metà divide gli oneri in rottura con i compagni di reparto e tampona quasi tutte le transizioni dell'Atlético. Pochi errori anche nella ripresa, ma non basta ad evitare la remuntada della banda di Simeone.

Chema 6 - Sorveglia il centro-sinistra con buona applicazione e si mantiene su standard affini a quelli dei compagni di reparto. Subisce un calcione da Correa, che si fa espellere dopo un raptus a inizio ripresa.

Pedro Lopez 6 - Interpretazione ok delle due fasi pur senza trovare particolari guizzi sulla destra. La giornata è comunque da incorniciare: il tributo del pubblico del Ciutat de València al momento del cambio è doveroso ed emozionante. Si conclude così la sua avventura in maglia Levante, dopo quasi otto anni di militanza. (Dal 78' Morales s.v.).

Rochina 6 - La sua gara dura poco più di mezz'ora: si accascia a terra per un fastidio al ginocchio, stringe i denti per alcuni minuti ma è costretto ad uscire. Nel mezzo, ordine e pulizia di gioco. Lo rileva Manzanara. (Dal 33' Manzanara 6 - Deviazione sfortunata sul destro di Koke che propizia il due a due di Camillo).

Campana 6,5 - Interpreta bene il ruolo di metronomo. Da play basso cuce gioco e rincula quando necessario per garantire copertura alla difesa. Cerca anche il jolly con una stecca da fuori respinta in angolo da Adan.

Bardhi 5,5 - Al quarantesimo accarezza il tris con una traiettoria velenosa su punizione che lambisce il legno e scivola sul fondo. Troppo leggero sul gol di Rodrigo, che lo mette fuori causa con un solo tocco prima di disegnare una traiettoria imprendibile.

Luna 6 - La spinta degli esterni moltiplica le soluzioni offensive del Levante, anche se lui non è sempre chirurgico in rifinitura. Propensione al sacrificio che strappa qualche applauso dagli spalti. Al settantatreesimo lascia il campo a Moses. (Dal 73' Moses 6 - Mette pepe in un attacco un po' appiattito dalla fatica).

Roger 7 - Sul due a zero è felino: approfitta della follia di Thomas ed è glaciale a tu per tu con Adan, con un destro piazzato che si deposita in buca d'angolo. Riferimento mobile, rifornisce Dwamena e fa il suo anche in fase di non possesso.

Dwamena 6,5 - Sale in cattedra dopo un avvio in sordina. Si costruisce le occasioni più ghiotte con un gran lavoro di fisico. A un quarto d'ora dallo scadere del tempo regolamentare impegna Adan con un radente controllato in due tempi dal portiere dell'Atlético.