Le pagelle del Levante - Super Morales, Bardhi decide da fermo

Risultato finale: Athletic Club-Levante 1-3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oier 6 - Può soltanto osservare la parabola disegnata da Raul Garcia. L'Athletic spreca, lui ringrazia e si supera allo scadere, con lo splendido riflesso sulla volée di Cordoba.

Pedro Lopez 6 - Presidia con attenzione la corsia, centellinando le sovrapposizioni, in funzione di una maggiore preoccupazione per la fase di rottura. Nel finale deve arrendersi ad un guaio muscolare.

Postigo 6 - Alza il muro e mette il sigillo, insieme a Chema, sulla solidità del Levante, chiave tattica di una vittoria fondamentale. Nel complesso è attento, e concede pochi pertugi agli avversari diretti.

Chema 6,5 - In linea con il compagno di reparto, impreziosisce la sua prova con alcuni rammendi da guerriero vero. Con sapienza tattica, sopperisce al mismatch in velocità contro la mina vagante Williams.

Luna 6 - Approccia la gara con i migliori propositi, provando a dar manforte anche in palleggio. A vantaggio acquisito, abbassa saggiamente il raggio d'azione, limitandosi a blindare il reparto.

Campana 5,5 - Quasi slegato, in alcune circostanze, dalle trame dei compagni. Fa il suo in interdizione e le sbavature non sono marchiane, ma spesso finisce per perdersi nel traffico.

Lerma 6 - Pur a risultati alterni (vedasi, ad esempio, il gioco pericoloso che procura la punizione a due in area per i baschi), fa la spola tra difesa ed attacco, cercando costantemente nuove soluzioni.

Coke 5,5 - Partecipa solo in parte alla festa. Sulla destra non sfonda, il monopolio di Morales fa il resto. Prova a rimediare con la generosità in copertura, ma non è sufficiente.

Bardhi 7 - Soffre le linee intasate sulla trequarti. Il suo show dura appena tre minuti, quando basta per capovolgere la gara: due piazzati, due soluzioni analoghe con il medesimo epilogo. Poi il cambio, al minuto settanta. (Dal 70' Lukic 6 - Venti minuti scolastici).

Morales 7,5 - Quando sgasa è una furia. Galoppate impressionanti, soprattutto quella allo scadere: uno straordinario assolo che capitalizza con un tocco morbido. Chiude la gara e indica la strada ai suoi.

Boateng 6,5 - Dinamismo nel breve che mette in crisi i due centrali dell'Athletic. All'undicesimo è sprecone, convince però il suo coinvolgimento attivo nella manovra del Levante. (Dall'84' Roger s.v.).