Le pagelle del Liechtenstein - Attacco inesistente, male la difesa

Risultato finale: Italia-Liechtenstein 6-0.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Buchel 5.5 - Cerca di limitare i danni e riesce anche a compiere diversi interventi. Sui gol ha pochissime responsabilità, ce la mette tutta per evitare il peggio. Ma la partita è compromessa sin dai primi minuti.

Wolfinger 4.5 - Partita assolutamente da dimenticare, Spinazzola non gli fa capire nulla. Quando gli azzurri affondando può fermarli con un'unica soluzione, commettendo fallo.

Kaufmann 5 - Il cartellino rosso non arriva per una sciocchezza, anzi. Bene sui palloni alti, ma per il resto della partita si limita a rimpallare i tiri dell'Italia.

Hofer 4.5 - Stesso discorso per l'altro centrale del Liechtenstein, che non riesce in nessun modo a gestire le azioni offensive degli azzurri. Serata da incubo per tutta la difesa.

Goppel 5 - È uno degli ultimi a mollare, dalle sue parti c'è Politano che fa il bello e il cattivo tempo. Ma nella ripresa è un pochino più attento e concede davvero poco.

Sele 4.5 - Prova a limitare in tutti i modi le accelerazioni degli azzurri, ma quando viene puntato va sempre in difficoltà. Male anche in fase di impostazione, troppi errori durante la costruzione di gioco. (Dal 46' Malin 6 - Di sicuro uno dei migliori, entra con il punteggio compromesso ma non molla un centimetro).

Polverino 5.5 - Sicuramente è uno dei giocatori più rappresentativi del Liechtenstein, è l'autore dell'unico tiro in porta. Per il resto del match prova a creare qualcosa, ma i suoi lanci lunghi si perdono tra le maglie azzurre.

Wieser 4.5 - La pressione dei centrocampisti non gli lascia margine di manovra, troppi gli errori anche in fase di non possesso.

Kunhe 5 - La serata è complicata per tutta la squadra, ma non riesce in nessun modo a creare pericoli agli azzurri. Sul gol di Sensi perde totalmente la marcatura, spesso perde un tempo di gioco. (Dal 66' Majer 5 - Male in entrambe le fasi, sbaglia davvero troppo).

Hasler 4.5 - In attacco tocca pochissimi palloni, si vede davvero poco durante tutto il match. Con l'uomo in meno si abbassa, ma anche a centrocampo le sue giocate sono poco efficaci.

Salanovic 5 - Tocca pochissimi palloni, si limita ad aiutare la squadra sui calci d'angolo. Corre e si sacrifica, ma non parliamo di occasioni da gol. (Dall'82' Martin Buchel s.v.).