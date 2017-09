Le pagelle del Liechtenstein - Goppei tiene botta, Frick isolato

Albania-Liechtenstein 2-0

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Jehle 5 - Non ben supportato dalla sua difesa in occasione dei due gol, sempre attento a recuperare i palloni spioventi dalle corsie aeree.

Quintans 5- Lascia troppi spazi a disposizione dei suoi avversari che dal suo lato rischiano sempre di fare male. (Dall'82' Yildiz sv)

Malin 5.5 - Comincia bene con diversi interventi decisi, bravo anche nel palleggio ma nella ripresa cala di condizione.

Kaufmann 5.5 - Primo tempo sufficiente per lui che, però, nella ripresa subisce la velocità della manovra albanese.

Goppei 6 - Uno dei migliori per i suoi, bravo ad anticipare spesso Llullaku nella propria area di rigore.

Buchel 5.5 - Prova da subito a mettere intensità a centrocampo, ma pecca di troppa veemenza.

Salanovic 5 - Si butta negli spazi alla ricerca dell'azione giusta per colpire, ma i compagni non lo servono a dovere.

Hasler 5.5 - Tanto supporto in fase difensiva, mentre pecca quando si tratta di costruire in avanti.

Wieser 5 - Prestazione incolore per lui, si fa vedere poco e dà supporto al centrocampo.

Burgmeier 5 - Costruisce poco ed non entra con decisione nel vivo dell'azione. (Dall'80' Brandle sv)

Frick 5 - Isolato praticamente per tutta la partita, non incide nell'area avversaria. (Dal 66' Erne 5 - Anche per lui pochi palloni giocabili e tanto movimento a vuoto).