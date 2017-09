Le pagelle del Liechtenstein - Goppel e Polverino ci provano, male la difesa

Risultato finale: Liechtenstein-Spagna 0-8

© foto di Luca Gambuti/Image Sport

Jehle 4.5 - Sarebbe da 4 pieno anche per l'errore da terza categoria nel goal di Isco. Mezzo voto in più per alcune parate che limitano il passivo.

Quintans 4 - Letteralmente asfaltato. Non riesce mai a contenere l'avanzata iberica Dal 60' Yildiz 5 - Cambia poco, la Spagna nel finale non accelera più.

Malin 4 - Serata da incubo. Gli attaccanti iberici gli fanno venire il mal di testa. A fine match tante Aulin per lui.

Kaufmann 4 - Anche per lui una gara da dimenticare in fretta.

Goppel 5 - L'autorete è ingiusta. Vero è che non eccelle nemmeno lui, ma si tratta di uno dei pochi a poter giocare a livello professionistico.

Buchel 4.5 - Delude molto, non riesce mai nel cambio di passo.

Salanovic 5 - In mezzo al campo dà il suo contributo dignitoso, ma pur sempre con evidenti limiti.

Polverino 4.5 - Il gol non è il suo forte. Infatti sbaglia una facile conclusione su 'regalo' di De Gea. Dal 77' Sele s.v.

Wieser 5 - Niente da fare. Fa il solletico alla difesa ospite. Nullo anche in fase di ripiegamento.

Burgmeier 5.5 - Corre e sgomita, ma a vuoto. Pochissime volte si rende pericoloso. Dal 83' Wolfinger s.v.

Hasler 5 - Si fa notare per bella sponda. Poi il nulla cosmico.