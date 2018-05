Le pagelle del Lione - Depay incanta, Fekir ispirato

Risultato finale: Lione-Nizza 3-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gorgelin 6 - Non può nulla sui due gol realizzati da Plea.

Rafael 6 - Resta basso in appoggio dei due centrali su disposizione del suo allenatore, porta a casa la sufficienza. Dal 79’ Marcal SV.

Marcelo 6 - Balotelli in area di rigore non crea grandi grattacapi questa sera, è bravo a limitarlo.

Morel 6 - Rischia l’espulsione quando, già ammonito, stende Plea, ma viene graziato dall’arbitro. Gara comunque di gran carattere.

Mendy 6.5 - Macina chilometri sulla corsia di competenza, mettendo in difficoltà la retroguardia del Nizza.

Aouar 6.5 - E’ bravo a scegliere i tempi di inserimento fra le linee, mandando in tilt la mediana avversaria.

Ndombele 5.5 - Non riesce ad imporsi in mediana in alcune fasi e la manovra ne risente. Dal 59’ Diaz 6 - Entra col piglio giusto.

Tousart 6 - Gara di sacrificio per lui, alla lunga però aumenta i giri del motore ed emergono le sue doti.

Fekir 6.5 - C’è sempre il suo zampino nella manovra offensiva del Lione. Ha un tasso tecnico decisamente invidiabile. Dall’85’ Ferri SV.

Depay 7.5 - Purtroppo per gli avversari è in forma strepitosa e trascina i suoi con una tripletta d’autore.

Traoré 6.5 - Meno in evidenza del suo compagno di reparto, ma è bravo a servirgli l’assist per il terzo gol.