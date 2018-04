Le pagelle del Lione - Fekir show, Morel graziato dall'arbitro

Il Lione continua a vincere e a sperare in un posto in Champions League

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lopes 6 – Non ha colpe sui due gol di Sliti. Si rende protagonista di un paio di belle parate, in particolare quella su Sammaritano nella prima frazione di gioco.

Rafael 7 - Suoi gli assist per le reti di Depay e Aouar. Scende con costanza sulla fascia destra non facendo mancare mai le sovrapposizioni. Sfortunato in occasione del palo colpito sul finire del primo tempo. (dall’89’ Tete – s.v.)

Marcelo 5,5 – Pochi pensieri nel corso della serata se non nel finale di primo tempo e a inizio ripresa dove sbaglia la respinta su un cross dalla destra regalando il pallone a Sliti per il gol del 2-3.

Morel 6 – Un paio di salvataggi ottimi su Sliti nel primo tempo, ma nella ripresa viene graziato dall’arbitro che non vede un suo fallo da rigore su Said.

Mendy 5,5 - Arriva con facilità sul fondo, ma sbaglia spesso e volentieri la scelta finale. Sulla sua strada poi trova anche un Reynet decisamente in giornata. Grave l’errore commesso a inizio ripresa che porta al secondo gol di Sliti.

Ndombele 6 - Bene quando deve riconquistare il pallone e verticalizzare velocemente a campo aperto, cala nel momento in cui cresce il pressing dei trequartisti del Dijon. (dall’84’ Ferri – s.v.)

Tousart 6 - Molto giovane, ma gioca già come un veterano. Non butta mai via il pallone scegliendo sempre il compagno meglio posizionato. Forse osa troppo poco in alcune circostanze.

Aouar 6,5 – A campo aperto si rende protagonista di alcune discese palla al piede molto belle. Più disordinato quando i reparti si accorciano, ma è perfetto il tempo dell’inserimento in occasione del 2-1 a inizio ripresa.

Fekir 7,5 – Torna in campo da titolare dopo tanto e si muove subito tra le linee, inizia lui l’azione dell’1-0 e sono tante le giocate per gli attaccanti e i tiri verso la porta difesa da Reynet. Gli manca solo la rete nel primo tempo che invece trova a inizio ripresa dopo aver saltato tre difensori. (dal 73’ Cornet 6 - Blinda il risultato con il quinto gol raccogliendo un pallone in area respinto da Reynet).

Depay 6,5 - La sblocca subito con il 15° gol stagionale poi sparisce un po’ dai radar della partita con il Lione che preferisce attaccare dal lato destro del campo.

Traoré 6,5 – Tanti i palloni serviti in verticale per Fekir, più impreciso invece quando deve presentarsi al tiro sotto porta fatta eccezione per il colpo da biliardo sfoderato nel secondo tempo e che chiude la partita.