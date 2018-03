Le pagelle del Lipsia - Augustin letale, fatica la mediana

Risultato finale: Zenit-Lipsia 1-1

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gulacsi 6 - Non può nulla sul gol di Driussi.

Klostermann 5.5 - In difficoltà quando viene puntato dagli esterni dello Zenit.

Orban 5 - Disputa una frazione di gioco al di sotto delle sue possibilità ed esce all’intervallo. (Dal 46’ Konaté 6 - Buon impatto sul match.)

Upamecano 6.5 - Puntuale in più di una circostanza, mette una pezza su errori altrui.

Bernardo 5 - Soffre l’esuberanza di Rigoni sul suo versante e costringe spesso i centrali agli straordinari. Si perde Driussi sull’1-1.

Forsberg 6.5 - Sulla trequarti è bravo a creare scompiglio fra le linee difensive dello Zenit, confermandosi come arma preziosa per Hasenhüttl.

Demme 5 - Rischia di lasciare i suoi compagni in inferiorità numerica con un intervento su Paredes nella ripresa, ma viene graziato da Orsato e viene richiamato in panchina dal suo allenatore dopo una prestazione poco convincente. (Dal 71’ Ilsanker 6 – Utile nel finale di gara.)

Keita 5.5 - Gioca al di sotto delle sue possibilità, anche a causa dei pochi spazi concessi dallo Zenit, soprattutto nella ripresa.

Bruma 5.5 - Fatica in alcuni frangenti a metà campo sulla pressione dei centrocampisti avversari e non riesce ad esprimersi al meglio.

Werner 6 - Con un lampo propizia il gol del suo compagno di reparto, nella ripresa però non viene servito a dovere e sbaglia dal dischetto la chance per mandare anticipatamente in archivio il match.

Augustin 6.5 - Apre le danze da pochi metri con grande freddezza, approfittando anche dell’incertezza di Lunev. Il suo gol vale la qualificazione. (Dal 90’ Poulsen SV.)