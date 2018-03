Le pagelle del Lipsia - Keita il migliore, Werner letale

Risultato finale: Lipsia-Bayern Monaco 2-1

Gulacsi 6 - Non ha colpe sull’incornata di Wagner.

Laimer 6 - Funziona bene l’asse con Kampl, la catena di destra si conferma produttiva.

Konate 6 - Sfrutta la chance da titolare e mostra una buona intesa con il compagno di reparto.

Upamecano 6.5 - Conferma le grandi impressioni sui di lui sfoderando una prestazione di gran livello.

Ilsanker 6 - Spinge meno di Laimer, ma è sempre pronto ad aiutare in entrambe le fasi di gioco.

Kampl 6.5 - Si propone con continuità sulla propria corsia di competenza e offre sempre un’alternativa allo sviluppo del gioco.

Demme 6.5 - Prestazione di tutt’altro spessore rispetto a quella di giovedì in Europa League. Prende per mano la manovra del Lipsia e lavora bene in fase d’interdizione.

Keita 7.5 - Mette la firma sul gol del pareggio e manda in porta Werner sul 2-1, dimostrando ancora una volta di essere fra i trascinatori della squadra di Hasenhuttl. (Dal 69’ Forsberg 6 – Aiuta la squadra nel finale)

Bruma 7 - E’ tra i più pericolosi del Lipsia. Attacca con consapevolezza dei propri mezzi e sulla sua corsia di competenza crea sempre qualcosa di pericoloso.

Poulsen 6.5 - Si muove tantissimo e punge la difesa del Bayern Monaco da più posizioni, ma non trova la gioia personale.

Sabitzer SV. Un problema fisico lo costringe ad abbandonare prematuramente il campo. (Dal 10’ Werner 7 – Ancora una volta letale negli ultimi metri (Dall’83’ Augustin SV.))