Le pagelle del Lipsia - Keita instancabile, Werner letale

Risultato finale: Lipsia-Marsiglia 1-0

Gulacsi 6.5 - Nel primo tempo compie due grandi parate ed è fortunato quando il tiro di controbalzo di Sarr si stampa sulla traversa. Reattivo.

Laimer 5.5 - In difesa concede qualcosina di troppo agli avversari, anche a causa dell’ammonizione conquistata nel primo quarto d’ora. Benino, invece, quando si propone in avanti. (Dal 75’ Bernardo s.v.)

Upamecano 6.5 - Si conferma ad ottimi livelli anche questa sera: tende sempre ad anticipare Mitroglou, che contro di lui non riesce quasi mai a sfondare.

Konate 6.5 - Quasi impeccabile in fase difensiva, nonostante di fronte si ritrovi calciatori del calibro di Payet e Mitroglou: deciso negli interventi, eccellente in marcatura.

Klostermann 6 - Molto raramente si affaccia in avanti, ma quando lo fa effettua un paio di cross interessanti per gli attaccanti. In difesa non ha moltissimo da fare.

Keita 7 - Un motorino instancabile nel centrocampo della RB Arena: corre per tre, conquista un gran numero di palloni e si muove tantissimo senza palla.

Demme 6.5 - Dà sostanza in mezzo al campo e, insieme a Keita, detta i tempi del Lipsia. Non lo scopriamo certo oggi, ma è un’ulteriore grande performance.

Forsberg 6.5 - Poco preciso quando c’è da battere un calcio piazzato: nel primo tempo ne spreca almeno tre o quattro. Dai suoi piedi, però, nasce l’azione che porta al gol di Werner. (Dall’82’ Sabitzer s.v.)

Bruma 5.5 - Parte bene con un paio di sprint dei suoi, serpentine e buone iniziative. Poi, con il passare dei minuti, cala vertiginosamente.

Augustin 5.5 - Si muove tanto, cerca sempre di girare attorno a Werner e mandare fuori giri la retroguardia del Marsiglia. Di occasioni per far male a Pele, però, ne ha davvero poche. (Dal 69’ Kampl 6 - Buon impatto con la partita, aggiunge qualità e quantità nel finale di partita.)

Werner 7 - Sblocca il match con una grande giocata da centravanti puro: movimento perfetto a rientrare e sinistro vincente, con la complicità di Pele. Incontenibile per la difesa francese ogni volta che ha il pallone tra i piedi.