Le pagelle del Lipsia - Werner protagonista, Forsberg sfortunato

Risultato finale: Lipsia-Zenit 2-1

Gulacsi 6 - Ordinaria amministrazione, non è chiamato a grossi interventi ma dà sempre la sensazione di essere reattivo.

Laimer 6 - In campo appena quarantacinque minuti nei quali presidia bene la sua zona di competenza. Dal 46’ Bernardo sv.

Orban 6 - Lucido ben oltre il novantesimo, argina Zalobotnyi risultando anche pulito nei contrasti.

Upamecano 6 - Non solo difensore, sfrutta i suoi centimetri per rendersi pericoloso anche in area avversaria. Nel finale suo il fallo da cui nasce il gol di Criscito.

Klostermann 6 - Sulla corsia mancina bada soprattutto a difendere, coprendo le spalle a Bruma. Utile anche in fase di palleggio.

Forsberg 6.5 - Ispirato e sfortunato: crea diversi pericoli, specialmente da calcio di punizione. Una sua esecuzione si stampa sul palo nel primo tempo.

Demme 6 - Fa buon filtro in mediana, ruba qualche pallone ed è lesto a far ripartire l’azione.

Keita 6.5 - Dinamismo al servizio della squadra, sa come rendersi utile nelle due fasi, con qualche strappo dei suoi. Suo l’assist per il gol di Werner.

Bruma 7 - Diversi sprint sulla corsia mancina ed è lucido, davanti a Lunev, per la rete che vale il vantaggio col destro. Dal 75’ Sabitzer sv.

Augustin 6 - Tanto movimento senza palla e buona intesa coi compagni. Ad inizio ripresa va vicino al gol. Dall’80’ Poulsen sv.

Werner 7 - Svaria su tutto il fronte offensivo, serve l’assist per la rete di Bruma e, pochi minuti dopo, sciupa la palla del possibile raddoppio. Si riscatta nel finale.