Le pagelle del Liverpool - Alisson salva, Firmino decisivo

Risultato finale: Monterrey-Liverpool 1-2

Alisson 7: tra i pali o in uscita, in almeno tre occasioni si supera e salva i suoi. E’ il migliore in campo del Liverpool, segno di una partita sottotono da parte dei Reds.

Milner 6: fa 200 partite con la maglia del Liverpool in questa occasione speciale. E per poco non festeggia con il gol, fermato solo da Barovero in uscita (dal 75’ Alexander-Arnold 6: mette la firma sulla finale con l’assist per Firmino)

Henderson 5: soffre incredibilmente Funes Mori, una prestazione decisamente sottotono per il centrale difensivo.

Gomez 5.5: poco meglio rispetto al compagno, anche il vice-Van Dijk non brilla e vive una serata di incertezze ed errori.

Robertson 5: perde quasi tutti i duelli con Pabon, non avanza praticamente mai in proiezione offensiva.

Keita 6.5: è l’uomo più pericoloso dei Reds, tra il gol realizzato e gli altri due inserimenti non andati a buon fine. Ma è il migliore del Liverpool, subito dopo Alisson.

Lallana 5: si vede poco, anzi nulla, né quando si tratta di impostare e nemmeno quando c’è da difendere: il centrocampista è sempre preso in mezzo alle ripartenze dei messicani.

Oxlade-Chamberlain 6: cresce alla distanza, dopo un primo tempo decisamente sottotono.

Salah 6.5: le azioni pericolose passano tutte dai suoi piedi: serve l’assist per Keita, dà il via per il 2-1 di Firmino.

Origi 5: prestazione opaca per il belga, che non riesce ad incidere per tutta la sfida (dall’85’ Firmino 7.5: che dire: tocca due palloni, con uno guadagna un corner e con l’altro trascina il Liverpool in finale. La qualificazione è tutta sua).

Shaqiri 5: l’ex Inter aveva una grande occasione per impressionare il suo allenatore, ma non la sfrutta (dal 68’ Mane 6: dà maggior peso all’attacco Reds, pur senza rivelarsi decisivo).