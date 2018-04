Le pagelle del Liverpool - Salah una sentenza, Lovren insuperabile

Risultato finale: Liverpool-City 3-0

Karius 6 - Nel primo tempo non viene mai chiamato in causa dagli attaccanti avversari. Nella ripresa si fa trovare pronto, anche se non ha molto da fare.

Alexander-Arnold 6.5 - Attento in fase difensiva, dove lascia pochi varchi a Sané. Si vede con costanza, invece, nella metà campo avversaria: arriva sul fondo con facilità.

Van Dijk 7 - Sicuro nelle uscite palla al piede e ruvido quando c’è da “mettere paura” a Gabriel Jesus e compagni. Insuperabile nell’uno contro uno.

Lovren 7 - Solita partita di grande attenzione per il croato, anche oggi tra i migliori in campo: legge sempre in anticipo le intenzioni degli avversari.

Robertson 6.5 - Ogni volta che accelera, penetra nella retroguardia avversaria come un coltello nel burro: anche lui, come Alexander-Arnold, fa ciò che vuole.

Milner 6.5 - Dà sostanza e muscoli in mezzo al campo. Intercetta un gran numero di passaggi e blocca sul nascere diverse ripartenze degli avversari.

Henderson 6.5 - Ha tra le mani le chiavi del centrocampo e gioca con la sua solita personalità. Sa sempre cosa fare col pallone tra i piedi, spesso è lui a dare il via alle azioni importanti.

Oxlade-Chamberlain 7 - Partita da urlo: giganteggia in mezzo al campo contro Gundogan e Fernandinho e trova un gran gol con cui mette la partita del suo Liverpool in discesa. (Dall’85’ Moreno s.v.)

Mané 7 - Imprendibile quando accelera, infallibile sotto porta: raccoglie l’assist perfetto di Salah e di testa fa 3-0 alla mezzora. Si divora un altro paio di occasioni per lasciare ulteriormente il segno.

Salah 8 - Ormai non è più una novità. Anzi, è a tutti gli effetti una sentenza. Prima sblocca il match, poi mette sulla testa di Mané il pallone del tris. Una spina nel fianco per la difesa del City. (Dal 60’ Wijnaldum 6 - Dà il suo durante il forcing finale del City.)

Firmino 7 - Si muove molto, mette lo zampino un po’ in tutte e tre le azioni da gol. Nella ripresa cala un po’, ma la sua resta una grandissima prestazione. (Dal 71’ Solanke 6 - Riceve pochi palloni, ma prova comunque a far salire la squadra.)